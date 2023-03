Hoe komt het dat er al witte asperges verkrijgbaar zijn, ook al is het seizoen nog niet gestart? En heeft het witte goud ook ‘last’ van de inflatie?

Ook al is het nog maar half maart en allesbehalve lenteweer, toch zijn er al heel wat witte asperges te koop. Normaal moeten we wachten tot Pasen voor de eerste lading. Hoe komt het dat er nu al verkrijgbaar zijn? En zijn de aperges dit jaar ook duurder door inflatie of niet? Aspergetelers Bert Vercammen en Charlotte Vanderbeken leggen uit.

Zo’n tien jaar geleden kweekten de ouders van Bert Vercammen al tomaten in de serres op een boogscheut van de Lierse Zimmertoren. Maar de energie werd duurder en er moesten keuzes voor de toekomst worden gemaakt. “Mijn ouders konden fors uitbreiden. Daarom moesten ze kiezen: ofwel investeren in een duurder verwarmingssysteem ofwel de switch maken naar een ander gewas”, vertelt Bert. “Ze kozen voor het laatste en investeerden in aspergeplanten en speciale bakken zodat er meer asperges kunnen groeien per vierkante meter grond. Twee jaar geleden namen Charlotte en ik het bedrijf over.”

Quote Asperges vergen maar 5 procent van de hoeveel­heid energie die je nodig hebt om tomaten, paprika’s of komkommers te telen. Bert Vercammen, Lierse Asperges

Die switch van tomaten naar asperges bleek toen geen slechte keuze, gezien de energieprijzen van vandaag. “Wanneer je asperges in serres kweekt, doet de zon het grootste werk via het glas – dat is het zogenaamde serre-effect. Voor asperges in serres heb je eigenlijk weinig extra energie nodig. Asperges vergen maar 5 procent van de hoeveelheid energie die je nodig hebt om tomaten, paprika’s of komkommers te telen. Je moet er niet de hele serre voor verwarmen, maar enkel de grond. Zo krijgen de wortels het gevoel dat het lente is. Dat doen we door slangen met warm water in de grond te leggen.”

Toch zijn er niet meteen veel collega’s die ook willen overschakelen naar serreteelt. “Vandaag zijn er in Vlaanderen vijf serretelers en ik zie er niet meteen veel bij komen. De grootste investering zit in de planten en de bakken. Bovendien moet je twee jaar wachten tot je effectief kan beginnen oogsten. Dat is een dure investering die eerder weggelegd is voor kleinschalige bedrijven. De meeste serrekwekers die tomaten en paprika’s telen hebben vandaag zo’n 5 tot 6 hectare glas, aspergekwekers gemiddeld 1 hectare.”

Zorgt een andere kweekwijze voor een verschil in de smaak?

Asperges vind je in ons land voornamelijk in Limburg, de Kempen en Noord-Antwerpen, omdat asperges het best groeien in zandgrond. “Al speelt dat in mindere mate een rol voor serreteelt, want daar bepaal je veel meer zelf welke grond er onder het glas ligt.”

De meeste telers combineren binnenteelt met klassieke teelt in de buitenlucht. “Van half februari tot half april oogsten wij uit de serre, daarna schakelen we over naar de velden buiten. Daar groeien de asperges onder heuvels zand die afgedekt zijn met folie. Er bestaan ook tunnels, daarbij worden er bogen over de heuvels gezet met plastic folie over. De luchtlaag ertussen warmt op en zorgt ervoor dat de asperges beginnen groeien vanaf eind maart. Soms wordt er in die tunnels ook verwarmd met waterslangen.”

Quote Koop je witte asperges buiten het seizoen, dan komen ze van Peru. Dat transport duurt veel langer en gebeurt niet altijd in de beste omstandig­he­den. Bert Vercammen, Lierse asperges

De kweekwijze maakt weinig verschil uit voor de smaak van de witte groente die uiteindelijk op jouw bord belandt. “95 procent van de smaak wordt bepaald door het ras van de plant. Het maakt niet veel uit of ze hier, in Limburg, in de serre of buiten zijn gekweekt. Zelf kiezen we niet voor het meest productieve ras, wel voor het meest smaakvolle.”

De tweede parameter die invloed heeft op de smaak is de versheid. “Dat is enorm belangrijk, daarom zijn asperges een seizoensproduct. Alleen de komende maanden kan je ze dagvers eten. We steken ze vandaag en morgen liggen ze al op je bord. Koop je witte asperges buiten het seizoen, dan komen ze van Peru. Dat transport duurt veel langer en gebeurt niet altijd in de beste omstandigheden.”

Hebben ook de asperges last van inflatie dit jaar?

Over de prijzen maakt teler Bert Vercammen zich dan weer weinig zorgen. “Ik verwacht dat de prijzen gelijkaardig zijn aan die van vorig jaar. Op dit moment is dat zo'n 14 euro per kilo. Als het seizoen piekt, dan is het 10 tot 11 euro per kilo. De grootste kost bij asperges zijn de planten en het arbeidsintensieve proces van de teelt. De planten zelf gaan tien jaar mee. 90 procent van ons werk is elke dag door het veld lopen en als de kopjes komen piepen, dan moet je het mes in de grond steken om de asperge te oogsten. Dat steken gebeurt met een lang mes. Asperge per asperge. Dat maakt asperges zo exclusief. Je kan ze niet op grote oppervlaktes telen of met machines oogsten. Alles moet met de hand gebeuren.”

De teler is er ook gerust in dat 2023 een goed aspergejaar wordt. “We hebben graag wat meer zon en het mag niet te lang te nat blijven. Maar of de asperges goed groeien in het voorjaar wordt vooral bepaald door de zomermaanden. Het was een zonnige, droge zomer, maar de planten hebben genoeg water gekregen. Dat is ook de reden waarom het aspergeseizoen stopt in juni. Eigenlijk ‘pesten’ we de plant door asperges te steken. Elke keer als hij een stengel wil laten groeien, steken wij die af. Na twee maanden moet je de plant rust gunnen. Dan kan hij nog voldoende loof maken.

Het enige land ter wereld met witte asperges

Enkel in België, Nederland en Duitsland is er vraag naar witte asperges, de rest van de wereld zweert bij groene asperges. “Wij kweken ze allebei. En ook de paarse variant. We merken wel dat groene asperges bij de jeugd populairder zijn. Misschien omdat ze knapperig blijven en je ze in de wok of op de barbecue kan klaarmaken. We merken dat ook aan de verkoop in onze hoevewinkel: als het mooi weer is, kopen de mensen sneller asperges.”

