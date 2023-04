Hoe kan voeding hooikoorts verbeteren of verergeren? “Bij 1 op de 2 mensen stijgen de klachten als ze alcohol drinken”

HLN-chef Piet Huysen­truyt kookte zondag exclusief voor onze koning in Zuid-Afri­ka: dit stond er op het menu. “Mooie mix van beide keukens”

Terwijl de Belgische koning Filip op missie is in Zuid-Afrika, is er ook tijd voor ontspanning én lekker eten. Dat laatste vindt hij morgen bij HLN-chef Piet Huysentruyt, die in het land woont. Samen met Zuid-Afrikaanse chef Reuben Riffel serveert hij een koninklijk menu. “Dat moesten ze mij geen twee keer vragen”, vertelt Huysentruyt enthousiast. Hij deelt met HLN het exclusieve menu én hoe de voorbereidingen al verliepen.