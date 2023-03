Hoe kan je op een simpele manier groenten en fruit langer eetbaar houden om te besparen? Professor deelt 6 tips die iédereen kan toepassen

1 op de 10 Belgen heeft last van migraine: neuroloog legt uit welke rol voeding daarin speelt: “Frisdrank zoals cola kan een aanval veroorza­ken”

Merk je dat je vaak last hebt van hoofdpijn na je koffie? Of associeer je chocolade automatisch met een migraineaanval? Dan is dat misschien geen toeval. Eén op de tien Belgen heeft last van migraine, en wat je eet kan daar een oorzaak van zijn. Neuroloog Annick Verstappen (GZA Ziekenhuizen) tipt wat je best wel of niet kan eten om een aanval te voorkomen. “Daarnaast zijn er ook voedingssupplementen die helpen als preventief middel tegen migraine.”