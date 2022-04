Hoe kan je brood best bewaren in de diepvries?

Proefbakker Dirk Braeckman is formeel: “Ja, een vers brood mag je invriezen.” En dat heeft veel te maken met de structuur van een goed brood. Daarom eerst dit: “Het water dat in een brood zit, gaat na een tijdje via de korst uit het deeg verdampen. Na een dag is die korst dan ook al een stuk minder krokant geworden. Je kan ervoor zorgen dat het water in het deeg langer vastgehouden wordt door dat deeg op voorhand perfect te kneden. De gluten in de bloem moeten immers een soort van netwerk vormen”, zegt Braeckman. “Of dat zo is, merk je als je een stukje van je deeg neemt. Als je het tot een vliesje kan uitrekken dat egaal en transparant is zonder dat het scheurt, is het deeg in orde. De professionele bakker heeft daar natuurlijk geen problemen mee, bij de thuisbakker is dat niet altijd het geval. Die kneedt het deeg wel eens onvoldoende uit. Ook gebruik je best (professionele) actieve vetstoffen – in plaats van margarine – die ervoor zorgen dat de wanden van het glutennetwerk sterk blijven, waardoor het brood langer vers blijft.”