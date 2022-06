Hoe je helende manukahoning best wel (en niet) gebruikt: "Een gewaarschuwd man is er twee waard”

Week van de bijEen potje honing is meestal niet zo duur, maar manukahoning is een uitzondering: voor een potje van 250 gram betaal je al snel 30 euro. Voor 500 gram tel je soms zelfs meer dan 100 euro neer. De honingsoort uit Australië en Nieuw-Zeeland — ook wel vloeibaar goud genoemd — krijgt heel wat gezondheidsvoordelen toegeschreven. Maar is die gezonde reputatie terecht? En wat heeft dat te maken met de prijs? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters zoekt het uit.

Om te kijken waarom die manukahoning zo duur is, moeten we eerst terug naar de herkomst van het unieke bijengoedje. “In Nieuw-Zeeland en het zuiden van Australië vind je een speciale struikachtige boom uit de mirtefamilie terug”, zegt Martijn. “De meeste mensen kennen Leptospermum scoparium beter als de manukaboom. Het waren de Māori die hem deze naam gaven. Voor hen was de enkele meters hoge manukaboom met zijn witte of roze bloemen van onschatbare waarde. Ze gebruikten verschillende delen ervan als voedsel, medicijn of gereedschap.”

Tegenwoordig heeft de boom zijn bekendheid daarentegen vooral te danken aan bijen. “Die voeden zich met de nectar van de bloemen en produceren zo de bekende manukahoning. Wetenschappers schrijven een hele reeks eigenschappen toe aan deze honing. Zo zou de honing werkzaam zijn tegen infecties met virussen of bacteriën, wonden genezen, je lichaam ontgiften, lust opwekken, diabetes voorkomen, je slaap verbeteren, je huid mooier maken, haarverlies tegengaan en ga zo maar door.”

Quote Honing is effectief eeuwenlang enorm populair geweest als middel tegen infecties of voor de behande­ling van wonden. Martijn Peters

Magische manukahoning?

Sommige van die beweringen zijn iets te vergezocht, andere zijn effectief wetenschappelijk onderbouwd. “Zo is honing wel degelijk eeuwenlang enorm populair geweest als middel tegen infecties of voor de behandeling van wonden. Die antibacteriële werking heeft honing te danken aan zijn grote hoeveelheid suiker en hoge zuurtegraad. Samen houden ze de groei van microben tegen. In sommige soorten honing zit ook nog eens de stof glucose oxidase, die op haar beurt waterstofperoxide aanmaakt. Dat kan wonden zuiveren.”

Manukahoning doet nog een schepje bovenop die lichamelijke voordelen van honing. “Professor Peter Molan stelde al in de jaren 80 vast dat deze honing een zeer krachtige antimicrobiële werking heeft”, vervolgt Martijn. “Zelfs als wetenschappers de waterstofperoxide uit de honing verwijderden in een experiment, maakten bacteriën geen schijn van kans tegen het goedje. Het duurde echter nog tot 2008 voor onderzoekers erachter kwamen welk molecuul in de honing daarvoor verantwoordelijk was. Dat bleek uiteindelijk methylglyoxal (MGO) te zijn.”

Quote Manukaho­ning werkt in het geval van sommige bacteriën zelfs beter dan antibioti­ca. Martijn Peters

Dankzij MGO is manukahoning werkzaam tegen heel wat problematische microben, zélfs tegen bacteriën resistent voor antibiotica. Daarnaast is er voorlopig geen enkel geval bekend van resistentie tegen manukahoning. Zelfs niet als wetenschappers die situatie proberen te veroorzaken in een laboratorium. Honing, en in het bijzonder manukahoning, is daarom al met succes gebruikt voor de behandeling van geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde wonden, brandwonden, chirurgische incisies, beenzweren, traumatische verwondingen, meningokokken laesies, bijwerkingen van radiotherapie en tandvleesontsteking.

Medicinale eigenschappen

Natuurlijk weten we allemaal dat we honing meestal niet op een wonde smeren, maar wel op een boterham. Daar begint het schoentje te wringen. “Manukahoning zal door het te eten nog wel de bacteriën te lijf gaan die ons keelpijn of pijnlijk tandvlees bezorgen, maar eens de honing in de maag aankomt, verdwijnt de antimicrobiële werking. Dat gezondheidsvoordeel verdwijnt dus eenmaal in het lichaam, al zijn er weliswaar nog andere voordelen verbonden aan het eten van de honing, waaronder zijn werking als antioxidant en voedingsbodem voor goede bacteriën in onze darmen. Al zijn die ook aanwezig bij gewone goedkopere soorten honing. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de behandeling van een hardnekkige hoest: gewone honing kan hier evengoed voor beterschap zorgen.”

Quote Honing zal je lichaam niét ontgiften, heeft geen an­ti-agingef­fect en het gebruik als cosmetisch middel moet nog bevestigd worden door de wetenschap. Martijn Peters

Dat van die hoest of keelpijn is wel degelijk bewezen. Al krijgt honing ook andere eigenschappen toegeschreven, waarvoor geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat. Denk maar aan anti-kankereigenschappen, de verlichting van hooikoorts, de verlaging van cholesterol, de verbetering van de slaap en het voorkomen van suikerziekte. Ook zal het je lichaam niét ontgiften, heeft het geen anti-agingeffect en moet de wetenschap het gebruik als cosmetisch middel nog bevestigen. Het superfood-verhaal is hier dus eerder marketing dan pure wetenschap.

Volledig scherm Manuka honing © Shutterstock / K321

Waarom is manukahoning dan zo duur?

De hoge kostprijs van manukahoning heeft bijgevolg niets te maken met zijn statuut van ‘wondermiddel’, wel vooral met factoren zoals de hoge kost van het bepalen van de MGO-concentratie nodig voor een certificaat om honing manukahoning te noemen. Je mag namelijk niet zomaar elke honing omschrijven als manukahoning. Ook andere elementen zitten in dat dure prijskaartje inbegrepen. De helikopterkosten om manuka te verplaatsen, omdat manuka vooral in onherbergzame oorden groeit, en de beperkte beschikbaarheid van amper 1.800 ton per jaar versus 1,9 miljoen ton honing wereldwijd. Voorts is er een sterke afhankelijkheid van het weer, want de manuka bloeit slechts een paar weken per jaar en de duur hangt af van het weer. Tot slot spelen ook de gezondheid van de bijen, en de importkosten — enkel in Nieuw-Zeeland en Australië — een grote rol in de prijsbepaling.

Laat dit alles je zeker niet ontmoedigen om jezelf een pot manukahoning aan te schaffen. Met zijn unieke smaak en smeuïge textuur zal het de honingliefhebbers zeker kunnen bekoren. Trap daarentegen niet in de val om de heel dure varianten met een hoge MGO-hoeveelheid aan te schaffen om van alles en nog wat in je lichaam teweeg te brengen. Dan ben je al snel het tienvoud van een gewone pot honing kwijt. Smeer manukahoning uit de winkel ook niet zomaar op wonden om ze te doen genezen. Voor geneeskundige doeleinden gebruiken verpleegkundigen honing waar de onzuiverheden uit zijn verwijderd. Een gewaarschuwd man is er twee waard.

