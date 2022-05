Hoe hou je kruidenplantjes uit de supermarkt langer in leven?

Vandaag staat de supermarkt vol verse kruidenplantjes, maar dat was dertig jaar geleden nog niet het geval. In de jaren 90 vond je er wel al wat bieslook en basilicum, maar met de opkomst van kookprogramma’s op tv doken rond 2000 steeds meer kruidenplantjes op het aanrecht op. Inmiddels zijn ze ingeburgerd én onmisbaar in de culinaire keuken. Want zonder dille geen écht lekkere saus voor bij zalm. En met basilicum maak je pesto die tien keer lekkerder is dan die uit een potje.

Welke kruidenplantjes overleven het langst?

Als je écht verse kruiden wil, kan je volgens teler Erik Buysman best verse kruiden in een potje kopen. Die zien er leuk uit in de keuken, zijn meestal lokaal geteeld én zouden normaal langer moeten overleven. “Zet je plant al zeker op een lichte plek en geeft onderaan water”, vertelt hij. “Zet de pot op een schoteltje met water, laat de plant tien minuten drinken en zet hem daarna droog op de vensterbank. In de zomer doe je dat drie tot vier keer per week, in de winter twee tot drie keer. Let erop dat de kluit licht vochtig blijft en niet uitdroogt.

Quote Zet de plant op een lichte plek en geef onderaan water Erik Buysman

Volledig scherm Kruidenplantjes in de keuken © Shutterstock

Wat als de kruidenplantjes toch snel doodgaan?

Hoe mooi deze tips ook klinken, stiekem zijn we er allemaal al in gefaald. Hoeveel water je het plantje ook geeft, het overleeft meestal niet al te lang. Waar ligt dat dan aan? Volgens Wim Lybaert, schrijver van het boek Mijn Moestuin, ligt dit niet aan jou: “Deze plantjes worden gekweekt om zo snel mogelijk klaar te zijn voor verkoop en niet om lang mee te gaan. Ze groeien in de ideale omstandigheden van een kas en de overgang naar minder ideale omstandigheden in de keuken, is dan veel te heftig. Het plantje gaat meteen in shock.”

Quote Zaaien is beter voor de portemon­nee, want een zakje met 100 zaadjes kost 2,5 euro. Evenveel als één potje Wim Lybaert

Als je ze langer in leven wil houden, is volgens Wim dit een betere oplossing: “Haal de kruidenplant uit de verpakking en trek het voorzichtig in drie of vier delen, die je in aparte potten plant. Dit werkt bij peterselie, bieslook en koriander.”

Kruiden die een korter leven beschoren zijn, zoals basilicum, kan je beter zaaien. Onze tuinexperte Laurence Machiels licht toe: “Gebruik een klein bakje en een beetje potgrond. Wees niet te vrijgevig met de zaadjes. Als je er tien uitstrooit, krijg je ook tien plantjes. Je zaait beter om de drie à vier weken een beetje. Dan kan je blaadjes afknippen en het proces herbeginnen.”

“Zaaien is beter voor de portemonnee, want een zakje met 100 zaadjes kost 2,5 euro. Evenveel als één potje. Daarnaast kan je op deze manier langer profiteren van je basilicum en co. Kruiden die je in een potje koopt, hebben hun hoogtepunt al bereikt. Als je ze niet verpot, zijn ze na twee weken al uitgeput. Door zelf te zaaien, heb je meer controle en kan je langer oogsten.”

Verse kruiden in de diepvries

Als je niet in staat bent om het plantje in leven te houden, kan je nog wel voor plan B gaan: de kruiden versnijden en bewaren. Dat kan zelfs in een ijsblokje. Mix de kruiden met voldoende olie in een blender of keukenmachine. Giet de olie-kruidenmix in de ijsblokjesvorm en giet er nog een beetje olie over. Zet ze in de vriezer, en vervolgens kan je de kruiden tot 6 maanden lang nog gebruiken. Je ontdooit ze gewoon door ze door een warm gerecht te roeren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: