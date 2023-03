Hoe herken je een slecht ei en hoeveel mag je er eten per dag? 9 feiten en fabels over eieren

Of je ze nu bij voorkeur zachtgekookt, gepocheerd of in een omelet eet: iedere Belg lust graag een eitje. Over dat populaire voedingsmiddel bestaan er ook veel misverstanden. Waar de ene gelooft dat élke dag een eitje eten gezond is, stelt de andere dat je er maximum zes per week ‘mag’. Levensmiddelenmicrobioloog Frank Devlieghere en VLAM scheiden negen feiten van fabels. “Een groene schijn in de eidooier kan je nog tegengaan.”