Hoe herken je een ijzertekort en via welke voeding kan je dat voorkomen? En kunnen supplementen uit voorzorg helpen?

Hoe komt het dat je na een stevige work-out vaak niet meteen honger hebt?

Of je nu gisteren de 10 miles in Antwerpen liep of een ander sportdoel achter de rug hebt: misschien heb je gemerkt dat je na dat intensieve sportmoment niet meteen honger had. Is dat normaal? En wat eet je dan best om te herstellen? Sportdiëtiste Britt Lambrecht van wielerploeg Lotto Dstny en groepspraktijk Vitori legt uit hoe dat komt en wat je best toch eet vóór, na en tijdens zo’n zware fysieke inspanning.