Hoe herken je een ijzertekort en hoe kan je dat voorkomen? “Eerst ben je wat moe, pas na een tijdje merk je écht symptomen”

Regelmatig last van hoofdpijn, vermoeidheid, prikkelbaarheid of kortademigheid? Dan kunnen dat wel eens symptomen van een ijzertekort zijn. “In 2016 meldde de WHO dat zo'n 2,2 miljard mensen last hadden van bloedarmoede als gevolg van een ijzertekort”, vertelt diëtiste Nele Steenackers. “Het blijft tot op vandaag het meest voorkomende voedingstekort.” Wat kan je eten om dit te voorkomen of op te lossen? En waarom is ijzer precies zo belangrijk voor onze gezondheid?