“Hoe graag ik ook kook, aan dessert waag ik me niet”: Dominique Van Malder vraagt jonge chefs om een kerststronk te maken

Dominique Van Malder is een Vlaamse acteur en bekend van ‘De Geallieerden’ op Joe. Koken is voor hem pure ontspanning en doet het daarom ook veel. Ten huize Van Malder schaft de pot vaak klassiekers zoals balletjes in tomatensaus (intussen omgedoopt tot Dominicaanse ballen) en hete bliksem, een ovenschotel met gehakt en puree. Elk jaar kijkt Dominique reikhalzend uit naar de kerstdagen, en dan vooral naar het dessert. Al laat hij het maken ervan liever over aan anderen.

“Kerst vierden we bij ons thuis altijd heel uitgebreid. Ik heb er dan ook heel warme herinneringen aan. Mijn mama maakte altijd koetong in madeirasaus met kroketjes en witloof klaar. Als dessert maakte ze dan overheerlijke, zelfgemaakte kerststronk. Aan de koetong waag ik me graag, maar aan het dessert niet. Ik heb enorm veel respect voor mensen die goed zijn in desserten maken, daarom laat ik het ook met veel plezier aan hen over. Ik daag Charles en Lucas uit om een kerststronk te maken die even hemels en lekker smaakt als die van mijn moeder deed. Dat belooft een uitdaging te worden, aangezien de kandidaten slechts dertig minuten de tijd krijgen”