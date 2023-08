Hoe gezond is ijskoffie? “Sommige kant-en-klare versies zijn even ongezond als frisdrank”

Spek met eieren als ontbijt vandaag? Vleeschef tipt hoe je het vlees zo krokant mogelijk bakt: “Dunne lapjes worden sneller gaar”

Weekend: tijd voor een uitgebreid ontbijt. Staat spek met eieren hoog op jouw favoriete lijstje, maar krijg je dat spek niet krokant genoeg gebakken? Dan tipt het internet soms bloem als geheime ingrediënt. Maar is dat écht nodig om het spekreepje krokant te krijgen? En bak je het vlees best in de pan, de oven of de airfryer voor het meest crispy resultaat? Chef Matthias Jacobs van het Antwerpse vleesrestaurant Black Smoke legt het allemaal uit.