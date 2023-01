Hoe geraak je makkelijker aan 300 gram groenten per dag? Sandra Bekkari deelt 6 tips

Dag 5Iedereen weet dat 300 gram groenten per dag de aanbevolen hoeveelheid is, maar toch geraakt de gemiddelde Belg niet eens aan de helft. “Meer groenten eten is nochtans de belangrijkste stap in een gezonder eetpatroon”, vertelt HLN-chef Sandra Bekkari in dag 5 van de ‘Start Gezond’-challenge . Met 6 tips en 3 recepten helpt ze jou richting een lekker bord vol groenten.

1. Hoeveel groenten moet je per dag eten?

“We streven elke dag naar minstens 300 gram groenten. Dat is op zich niet zo veel, maar toch haalt de gemiddelde Belg de helft niet eens. Mijn tip? Spreid je groenteporties mooi over de dag. Eet ook bij je lunch al een flinke portie groenten, knabbel tussendoor wat rauwkost, drink een kop groentesoep tijdens het koken en kies voor een groenterijk avondmaal. Dan kom je vlotjes aan die 300 gram.”

2. Hoe ziet je bord eruit?

“Groenten zijn vandaag niet langer de garnituur, maar spelen de hoofdrol in je gerechten. In de Sana-methode is je bord minstens voor de helft gevuld met groenten. Een kwart van jouw Sana-bord is voorzien voor vezelrijke zetmeelproducten zoals aardappelen (in de schil), volkorenpasta, zilvervliesrijst of quinoa. Het andere kwartje vul je aan met een gezonde eiwitbron zoals vlees of vis. Of kies wat vaker voor een plantaardig alternatief zoals peulvruchten. En nog een tip: als je een minder actieve dag of een zittend beroep hebt, dan heb je minder koolhydraten nodig dan iemand die vrij actief is. Stem de hoeveelheid koolhydraten in je bord af op je fysieke activiteit.”

Quote Door je bord bij de lunch en het avondmaal met meer dan de helft groenten te vullen, lever je je lichaam veel meer waardevol­le voedings­stof­fen aan.

3. Betekent meer groenten automatisch minder calorieën?

“Ons lichaam werkt volgens een energiebalans. Die is heel simpel: neem je meer calorieën op dan dat je er verbrandt, dan kom je bij. Verbrand je meer calorieën dan je opneemt, dan val je af. En toch hoef je in mijn keuken helemaal geen calorieën te gaan tellen. Waarom niet? Simpel: omdat je zo veel groenten eet. Van alle voedingsmiddelen bevatten groenten het allermeeste vitaminen, mineralen, antioxidanten en vezels. Daarnaast bevatten ze ook het minste aantal calorieën. Vul jij je bord bij de lunch en het avondmaal al voor meer dan de helft met groenten, dan eet je sowieso een pak minder calorieën. En vooral: je levert je lichaam veel meer waardevolle voedingsstoffen aan.”

4. Ik lust niet graag groenten, hoe pak ik dat aan?

“Het is belangrijk dat je niet alleen genoeg groenten eet, maar ook voldoende geniét van je maaltijd. Maak er geen streng en sober strafkamp van. Is er een groentesoort die je echt niet lust, zet dan een andere op het menu. En smakeloos platgekookte broccoliroosjes? Die eet je ongetwijfeld met lange tanden. Maar wat dacht je van kleurrijke ovenschotels, gezellige stoofpotjes, knapperige groentefrietjes of een lekkere, groenterijke stoemp? Ik beloof je dat groenten echt onweerstaanbaar lekker kunnen zijn.”

5. Verstop groenten in de saus

“Wist je dat je groenten ook heel onopvallend kan verwerken in sauzen? Zo zit in mijn bloemkoolbechamel een volledige bloemkool verstopt. En dan bedoel ik: écht verstopt. Want als je het niet weet, heb je niets in de gaten. De groenterijke saus is zelfs zo subtiel van smaak, dat ze ondertussen in heel wat huishoudens de klassieke Vlaamse bechamelsaus van de troon wist te stoten.”

6. Stoemp met meer groenten dan aardappelen

“Geen enkel voedingsmiddel is verboden. Eet dus gerust aardappelen, volkoren pasta of andere complexe koolhydraten zoals volkoren brood, quinoa of zilvervliesrijst. Hou vooral rekening met je fysieke activiteit (minder beweging = minder koolhydraten). Ook in je stoemp krijgen groenten de hoofdrol: vul één derde aardappelen aan met twee derde groenten.”

