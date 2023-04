Hoe bewaar je aardappelen zodat ze niet gaan kiemen?

Je hebt het ongetwijfeld ook al wel gemerkt: na een paar dagen krijgen de aardappelen die je in de voorraadkast hebt liggen soms van die rare uitlopers. Hoe komt dat? Is zo’n aardappel nog eetbaar? En bewaar je patatjes best in de voorraadkast of is de koelkast toch niet zo’n probleem als wordt beweerd? Ilse Eeckhout, coördinator van het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), legt uit.

Eigenlijk is het eenvoudig, steekt Ilse Eeckhout van wal. “Aardappelen bewaar je bij voorkeur in het donker. Dat heeft alles te maken met het feit dat aardappelen die het licht zien, groen worden en groene aardappelen zijn niet geschikt voor consumptie. Ze bevatten de giftige stof solanine. Aardappelen ontwikkelen zich onder de grond ver van het licht. Als ze gerooid zijn en bewaard moeten worden, doen we dat dus eveneens in het donker. Eventuele groene delen snijd je best weg. De rest van de aardappel kan je gewoon gebruiken.”

In de voorraadkast of de koelkast?

Leg je jouw aardappelen dan best in een donkere kelder? “Dat mag, maar moet niet”, vertelt Eeckhout. “Je kan ze ook gerust in een doos leggen in de berging. Als het maar donker is.” Die donkerte is maar één aspect, temperatuur een ander. “Het mag niet te koud en niet te warm zijn”, vertelt de expert. “Als aardappelen te warm bewaard worden, gaan ze kiemen en krijgen ze scheutjes. De aardappel denkt – door die warmte – dat hij al aan een volgend seizoen mag beginnen, weer mag groeien en nakomelingen mag produceren. Op zich is dat niet erg, je kan die kiemen eraf breken. Maar de aardappel heeft intussen wel zijn energie en vocht in die kiemvorming gestoken, waardoor je een slappe aardappel krijgt. Je kan die slappe knol nog altijd schillen en koken. Je bent alleen een klein beetje kwaliteit kwijt, maar na het koken ga je niet merken dat het een verschrompeld exemplaar was.”

Quote Aardappe­len bewaar je best op een tempera­tuur tussen 8 en 12 graden. Ilse Eeckhout, coördinator PCA

Te koud bewaren mag ook niet: als een aardappel het te koud heeft, gaat hij suikers aanmaken. “Dat is een soort beveiliging tegen vorst. Maar die suikers geven aanleiding tot verzoeting. Na het koken van de aardappelen zal je een zoetere smaak proeven. Maak je er frietjes van, dan ga je bruin bakkende frieten krijgen. In een mum van tijd gaan ze verkleuren, zonder dat ze vanbinnen voldoende gaar zijn.” Die gevoeligheid voor koude maakt dat het geen goed idee is om je vers gekochte aardappelen in de koelkast te steken. “In de frigo is het 6 graden of minder, en dat is te weinig. Aardappelen bewaar je best tussen de 8 en de 12 graden Celsius.”

Plastic zakken? De gaatjes erin hebben een functie

In de supermarkt vind je aardappelen in plastic zakken of in papieren omhulsels met een soort netje erin verwerkt. “Een aardappel moet sowieso kunnen ademen, het is tenslotte een levend organisme. In een gesloten plastieken zak zal er vochtproductie zijn en een aardappel die nat wordt, begint te rotten. Dat vocht moet afgevoerd kunnen worden. Via het papier en het netje van de papieren zak lukt dat. Bij aardappelen die in plastieken zakken verkocht worden, zal je merken dat er gaatjes in die zak zitten. Die dienen eveneens om vocht te laten verdwijnen.”

Een aardappel kan je lang bewaren – een teler doet dat zelfs tot tien maanden lang. Hij behandelt de aardappelen wel om bijvoorbeeld het kiemen tegen te gaan. “Als consument kan je dat ook een hele periode doen”, zegt Ilse Eeckhout. “Bij 8 graden en in het donker blijven je aardappelen wekenlang goed.”

Aardappelen met de aarde er nog aan?

Bij de boer in de buurt heb je ze al zien liggen: de aardappelen met de aarde er nog aan, zoals ze uit de grond komen. “Daar is niets mis mee”, zegt de expert. “Je kan ze ook zo bewaren, op voorwaarde dat er geen nattigheid of modder aan hangt.”

Er wordt gezegd dat het zou helpen om appels in de buurt van je aardappelen te leggen, om de uitlopers of kiemen te voorkomen. Klopt dat? “Dat is niet echt bewezen, maar er zit wel een kern van waarheid in”, zegt de aardappelkenner. “Er wordt op de appel ethyleen gevormd – een rijpingshormoon dat de appel van nature aanmaakt. Die stof zou de kieming van de aardappel wat kunnen afremmen. Maar je zou de aardappelen en de appelen dan al samen in een plastic zak moeten steken, anders zou dat ethyleen te snel verdwijnen. En dat is dan weer geen goed idee, want in die afgesloten zak ontstaat vocht. Ik vrees dus dat de truc in de praktijk niet echt helpt.”

Samengevat: bewaar je aardappelen koel en droog, maar zeker niet in de koelkast. “En doe dat in het donker”, besluit Ilse Eeckhout. “De keuken is meestal te warm. Leg je aardappelen dus best in je berging of de garage, waar je ze in een kartonnen doos steekt.”

