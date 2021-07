Hoe bak je vlees het best op je barbecue? Stel al je vragen aan Hendrik Dierendonck



Met de HLN Summer Challenges dagen vijf experten je uit om er de boeiendste zomer ooit van te maken. Op zaterdag 24 juli is de bekendse slager van Vlaanderen, Hendrik Dierendonck, aan de beurt. Hij zal gedurende een week advies geven over hoe je verschillende soorten vlees het best op je barbecue bakt: van kip tot worsten. Heb je vragen? Stel ze hier, en wij leggen de tien meest voorkomende, óf meest originele vragen, voor aan Hendrik Dierendonck.