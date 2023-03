HLN-sommelier Sepideh proeft 15 wijnen onder de 10 euro en deelt één 9/10 uit: “Die prijs-kwaliteitverhouding is top!”

Bak je frietjes best in de oven, airfryer of friteuse? En wat als je zwarte spikkels ziet na het bakken? 2 topfritu­ris­ten delen gouden tips om er zelf te maken

De kans dat er vanavond bij jou frieten met mayonaise op het menu staan is groot: zes op de tien Belgen eet ze wekelijks. Maar hoe maak je ze zelf het lekkerst klaar als je geen zin hebt in diepvriesfrieten of niet in de frituur geraakt? Davy Vannieuwenhuyze en Melissa Buyse van Frituur Davy in Bissegem delen hun gouden tips, waarmee ze in 2019 de titel van beste frituur van Vlaanderen binnenhaalden. “Veel mensen kiezen de foute aardappelen.”