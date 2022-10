HLN Eten gaat op zoek naar de lekkerste biefstuk-friet van Vlaanderen met ‘De Steak van Stijn’: “Bleu chaud gebakken vind ik absoluut de top”

Een krokante korst, liefst onder 36 euro en met in ossenwit gebakken frietjes: zo eet arbeidseconoom Stijn Baert zijn steak-friet het liefst. Waar hij die bij voorkeur bestelt, lees je vanaf deze maand niét meer op zijn Instagram-account, wel bij HLN Eten. Als HLN-foodie zet Stijn de queeste naar de perfecte steak-friet verder via een handige restokaart, waarin je alle adressen en recensies van de biefstuk kan raadplegen voor je zelf ergens reserveert. Waar zal hij op letten?

Af en toe eens kiezen voor een echte klassieker zoals steak-friet, het kan al eens smaken. En dat vindt ook Stijn Baert die er de afgelopen 1,5 jaar op zijn Instagram-account recensies over bracht. Vanaf nu vind je die oude én nieuwe recensies op een overzichtelijke restokaart (zie onderaan in het artikel), die elke maand aangevuld wordt met vier adressen. De keuze van die vier adressen kan jij mee bepalen, door onderaan het artikel in te sturen welk adres volgens jou dé beste versie van het gerecht serveert.

De allerbeste steak-friet van het land opsporen is voor de professor een even serieuze zaak als vraagstukken over de arbeidsmarkt. “Het is niet omdat ik een professor ben dat ik naar een sterrenrestaurant wil. Ik deel de voorliefde voor zalfjes en schuimpjes van collega’s niet. Culinaire hiërarchie maakt me zelfs opstandig: er is niets mis met de pure Vlaamse keuken zonder veel show en pretentie.” Al geeft hij toe dat hij de voorbije 1,5 jaar eerder een luie recensent was. “Ik vergat soms foto’s te nemen of stukjes te schrijven, eigenlijk bezocht ik heel wat meer restaurants dan de 32 die er vandaag op Instagram staan. Met de hulp van HLN ga ik het weer gedisciplineerder aanpakken.”

Hoe zou je jezelf als ‘foodie’ omschrijven?

“Ik hou vooral van de pure Vlaamse keuken zonder te veel franjes. Ik eet graag en veel, maar tegelijkertijd kies ik ervoor om in vorm te blijven. Ik sport minstens vier keer per week en heb in de voorbije maanden zelfs een sportdieet gevolgd. Alles om mijn lichaam in staat te stellen om minstens één keer per week steak-friet te kunnen eten. (lacht) Als ik wakker word, denk ik meteen aan de geur van zuurdesembrood met een pittige smaak, dat ik het liefst in het gezelschap van de krant opsmikkel. Werk en eten combeer ik liever niet. Je kan mij dus ook niet omkopen met steak-friet om een lezing te komen geven. (lacht)”

De tips over welke zaken je moet bezoeken stromen binnen, geraak je het gerecht nooit beu?

“Integendeel: voor mij is die herhaling een bron van geluk. Twee keer per week, op woensdagavond en zondagmiddag zette mijn moeder vroeger biefstuk-friet op het menu. Ze kan dat geweldig lekker klaarmaken. De frietjes bakt ze twee keer, de boter smelt ze in de pan en het vlees laat ze daarin zwemmen. Dat alles geserveerd met jus uit de pan. Als ik daaraan denk, voel ik vooral de liefde van een moeder voor haar zoon. De traditie om zo vaak steak-friet te eten, bestond al van voor ik geboren was. Onbewust heeft mijn moeder mee bepaald wat mijn lievelingsgerecht werd.”

Kan je zelf even lekkere steak-friet maken als je moeder?

“Ik heb zelf al pogingen ondernomen om een goede steak-friet te serveren, maar dan vind ik er weinig aan, omdat het functioneel wordt. Als ik voel dat iemand zijn liefde in een gerecht gestoken heeft, kan ik er zoveel meer van genieten. Zo vind ik het heel charmant als de chef op restaurant langskomt met een lepeltje jus recht uit de pan. Dat werkt alleen maar als het gerecht met liefde is bereid.”

Kijk je voor je oordeel alleen naar de kwaliteit van het gerecht of telt de sfeer van de zaak ook mee?

“Voor een topscore moeten zowel het eten als de sfeer goed zijn. De atmosfeer mag gerust wat ouderwetser zijn. Ik word blij van witte tafellakens. En ik hou van kleurrijke uitbaters: beter wat te veel persoonlijkheid, dan geen persoonlijkheid. Al kunnen tafellakens of personeel nooit compenseren voor een middelmatig bord. Sfeer en eten zijn twee dingen die elkaar versterken. Zodra er eentje ontbreekt, sta ik niet meer open voor het andere. Verder gaat het hier vooral niet over wetenschappelijke exactheid. Als ik studenten beoordeel, baseer ik mij een en al op ratio, hier mag vooral mijn hart spreken.”

Is er op dit moment een zaak die de perfecte steak-friet benadert?

“Mijn huidige nummer één is ‘t Oud Scheepken in Eksaarde, een nostalgische plek uit mijn jeugd. In het begin van mijn queeste ben ik er bewust weggebleven, maar uiteindelijk hebben ze er alles wat ik zoek: goed vlees, perfect gebakken en geserveerd met jus uit de pan. Misschien wat oneerlijk dat andere restaurants afgemeten worden aan mijn nostalgische herinneringen, maar ik heb toch al een paar zaken gevonden die de score van 9,5/10 evenaren.”

Stijns checklist voor de perfecte steak-friet 1. Het vlees "Ik kick niet op namen van rassen. Het vlees mag van dichtbij komen, het hoeft niet buitenlands en duur te zijn. Ik heb een voorkeur voor zesrib of ribeye: een vetrijk stukje met een sterke smaak, wel minder goed voor mijn gezondheid, helaas. Qua bakwijze vind ik bleu chaud de absolute top. Daarbij heeft het vlees idealiter een krokante korst, is het warm binnen en proef je volop de smaak van het vlees. Dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening, iedereen bestelt zelf wat hij wil. Al heb ik wel respect voor zaken die het aandurven om enkel bleu chaud te serveren, zoals Les Brigittines in Brussel of Friture René in Anderlecht." 2. De frieten "De frieten zijn liefst niet te dik gesneden. Ze moeten ook niet te hard gebakken zijn, zo bieden ze niet te veel weerstand. Voor het bakken heb ik een voorkeur voor ossenwit. Ik herken de geur meteen als ik een zaak binnenstap. Ik dubbelcheck altijd en zit er zelden naast. Net als een wijnkenner ruik ik eerst aan mijn frietjes. De ultieme test? Goede frietjes smaken ook nog als ze lauw zijn." 3. De saus "Jus uit de pan is eigenlijk voldoende. Ik heb geleerd om te vragen dat de saus apart geserveerd wordt als ik toch eens bearnaise of champignonroom bestel. Bij de frietjes hoort dan weer mayonaise. Ook dat vraag ik meteen bij mijn bestelling, want zonder mayonaise kan ik er niet aan beginnen." 4. De drank "In mijn jeugd dronk ik echte Coca-Cola bij mijn biefstuk. Vandaag ga ik voor cola zero met bruine rum erbij. Net als veel mensen vind ik de combinatie van cola met frietjes echt top. De rum zorgt dat de introvert in mij wat uit zijn hoofd kan kruipen en volop kan genieten van wat er op mijn bord ligt. Zelf ben ik geen bierdrinker, maar ik snap dat een fris pintje voor veel mensen het perfecte gezelschap van een goede steak is."

