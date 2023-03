HLN-chef Piet Huysentruyt kookt morgen voor koning in Zuid-Afrika: “Filip krijgt 1 friet, maar wel een perfecte”

Terwijl de Belgische koning Filip op missie is in Zuid-Afrika, is er ook tijd voor ontspanning én lekker eten. Dat laatste vindt hij morgen bij HLN-chef Piet Huysentruyt, die in het land woont. Samen met Zuid-Afrikaanse chef Reuben Riffel serveert hij een koninklijk menu. “Dat moesten ze mij geen twee keer vragen”, vertelt Huysentruyt enthousiast. Hij deelt met HLN het exclusieve menu én hoe de voorbereidingen al verliepen.

“Het stond niet op mijn bucketlist, maar natuurlijk is koken voor de koning iets waar je altijd van droomt. Net als voor Metallica of de Foo Fighters. Geef toe, dat lijstje staat mooi op je cv, hé”, vertelt Huysentruyt drie dagen voor hij de koning als eregast aan zijn tafel zal ontvangen trots aan HLN. “En eerlijk, ik had het jammer gevonden moesten ze in dit land iemand anders hebben gevraagd”, vertelt hij.

Samen met zijn Zuid-Afrikaanse collega tv-chef Reuben Riffel stelde hij afgelopen week een menu samen waarbij de Zuid-Afrikaanse Cape Malay- en de Belgische keuken en cultuur mooi samensmelten. “Dat was niet zo gemakkelijk”, lacht Piet. “De Cape Malay-keuken is heel pikant, wat soms clasht met onze robuustere, Belgische smaken. Bovendien zijn een aantal typische ingrediënten zoals noordzeegarnalen, paling of witloof hier niet verkrijgbaar. We hebben heel wat rosé nodig gehad om tot dit ultieme menu te komen. Zo heb ik het ook in mijn menuvoorstel naar het consulaat toe gezet.” (lacht)

Volledig scherm Een chique boterham met gehakt en gepekelde groenten: één van de hapjes op het koninklijk menu van Piet Huysentruyt en Reuben Riffel. © Piet Huysentruyt

Zenuwachtig voor de service

Of de chef zijn zenuwen onder controle kon houden voor de koning? “Dit maak je maar één keer mee in je leven. Als ik de kans krijg om iets te doen dat ik nog nooit heb gedaan, zal ik die gelegenheid altijd met twee handen vastgrijpen. Ik ben altijd zenuwachtig voor de service. Het is mijn manier om aan mijn ploeg te laten voelen: we moeten scherp zijn en alles moet tot in de puntjes kloppen. Dat is niet anders voor de koning dan voor een andere service.”

Waar de West-Vlaamse chef dan weer wel op voorhand van wakker ligt: het protocol. “Ik wist op voorhand dat wij als chefs de koning mogen verwelkomen, dus onze handen zijn de eerste die hij zal vastpakken. Ik heb in mijn hoofd eerst verschillende scenario’s doorlopen. Hier in Zuid-Afrika kloppen ze eens op elkaars schouder. Dat is nu niet de bedoeling", lacht hij. “Ik wil liefst alleen een voorpagina halen met mijn goed menu.”

Wat staat er op het menu?

Hoe begin je aan een lunchmenu voor het Koninklijk Paleis? “Met drie hapjes uit Zuid-Afrika en drie hapjes uit België gaven we het startschot. Een bitterbal van schapenstaartjes, een samosa van springbok en een cakeje met gerookte snoek vertegenwoordigen de gekruide keuken van Cape Malay. Voor de Belgische keuken koos ik voor de chique versie van een boterham met gehakt, een mosselhapje met minifrietjes uit Likoké en een Brusselse wafel in de vorm van toast champignon.”

King Filip

Bij de rest van het menu zijn de twee chefs voor een blend tussen de twee keukens gegaan. “De grootste uitdaging was hier om de Belgische keuken niet te laten wegdrukken door de sterke kruiden van de Zuid-Afrikaanse keuken. Als voorgerecht kozen we voor een Cape Malay-salade met mango, chili en koriander. Iets fris en pikant. Daarbij wilde ik paling in 't groen, dus combineerden we deze bereiding met de lokale vis ‘kingklip’. Perfect voor King Filip", knipoogt hij. “Daarbij serveren we één perfecte Belgische friet. Een dik exemplaar gepaneerd in panko.”

Voor het hoofdgerecht kozen de twee chefs voor twee typerende gerechten, die allebei de status van ‘nationale comfortfood’ vertegenwoordigen. “Reuben koos voor bobotie, een Zuid-Afrikaanse gehaktschotel. Dit is stevig gekruid, met curry en kurkuma. Er zitten verder rozijnen en abrikozenconfituur in, overgoten met een soort flan. Een goede match voor dit gerecht werd vol-au-vent. Echt Belgisch, want zowel populair in Vlaanderen als Wallonië. Mijn moeder zaliger werkte dit altijd af met een snuifje curry, alsof ze voorzien had dat ik dit ooit nodig ging hebben. Voor het vlees gingen we voor struisvogelnek: een typisch Afrikaans stoofvlees. Volgens mij heeft nog niemand in België deze versie ooit gegeten", deelt hij trots mee.

Volledig scherm Exclusieve beelden uit de testkeuken van Piet en Reuben. Links zie je de bobotie met vol-au-vent van struisvogelnek en rechts zie je de kingklip in 't groen met dé perfecte Belgische friet en Cape Malay-salade © Piet Huysentruyt / Piet Huysentruyt

Wat de wijn betreft: opnieuw een mooie blend. De selectie viel op Zuid-Afrikaanse wijnen van Belgische wijnbouwers. “Colmant, Tempel Wines, Almenkerk en Hasher: allemaal Belgen die hier een wijndomein uitbaten. Een mooie match met het economische luik van de koninklijke missie.”

Tot slot het dessert: daarin mogen Belgische specialiteiten pronken. Biscoff-ijs, Biscoff-crunch én een chocoladesaus van Callebaut voor bij die andere klassieker, dame blanche. “De dame blanche hou ik simpel, volgens het traditionele recept. Dat is koninklijk genoeg! De Koesister is dan weer een typisch Zuid-Afrikaans dessert: een soort beignet. Traditioneel in kokos gerold, maar nu afgewerkt met Biscoff-speculoos. Mijn lokale vrienden Michael en Aletha maken hier nog de lekkerste 'milktart’ uit de regio bij. Die mocht niet ontbreken in dit koninklijk lekkere menu.”

