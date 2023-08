“Hier voel ik me ronduit bedrogen”: Luc Bellings proeft visburgers aan de kust en geeft twee keer 0/10

De lekkerste vol-au-vent aan de Belgische kust eet je hier volgens Luc Bellings: “Dit is een vol-au-vent volgens het boekje!”

Of de temperaturen nu richting 30 graden gaan of er een frisse wind waait: een lekkere vol-au-vent is een klassieker op de kaart van een brasserie. Maar waar eet je de lekkerste versie aan de Belgische kust? Luc Bellings proeft het gerecht in Oostende, Wenduine, Blankenberge, Knokke en Nieuwpoort en werpt zijn smaakpapillen in de strijd. Waar is de prijs-kwaliteit het best? “Dit is hét gerecht om de kwaliteit van een restaurant mee te beoordelen.”