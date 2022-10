Hete bliksem

Exclusief 3 recepten uit het nieuwe kookboek van Ottolenghi: “Elk simpel gerecht kan speciaal gemaakt worden door één kruid of specerij"

Vandaag brengt wereldberoemde kookboekenauteur Yotam Ottolenghi (53) zijn nieuwste kookboek ‘Extra Lekker’ uit in ons land. Het is het tweede deel in de ‘Ottolenghi Test Kitchen’-reeks. Samen met de Bahreinse Noor Murad kroop de Brits-Israëlische auteur opnieuw de keuken in. Deze keer op het menu: smaakvolle en doordeweekse gerechten met dé ‘Ottolenghi-twist’. HLN Eten deelt 3 exclusieve recepten om mee aan de slag te gaan.

