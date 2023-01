“Het zit in de menselijke natuur om efficiënt te zijn”: chef Jamie Oliver geeft 3 recepten en beantwoordt 5 vragen over snel en makkelijk koken

Minder takeaway, meer zelf koken. Het kan zomaar je goede voornemen voor 2023 zijn. Jamie Oliver zou er alvast niet rouwig om zijn. De wereldberoemde tv-chef maakt er al jaren zijn missie van om mensen aan het fornuis te krijgen. “Boeken zoals ‘One’ zijn oplossingsboeken en een teken van deze tijd”, vertelt hij wanneer we hem vijf vragen over zijn kookstijl stellen. Daarnaast deelt hij drie recepten uit het boek om snel én makkelijk iets op tafel te toveren.

Na 25 jaar in de business heeft Jamie Oliver nog niets van zijn charisma en passie verloren, zo blijkt al snel tijdens ons Zoomgesprek. De Britse spring-in-’t-veld timmert even onvermoeibaar aan zijn culinaire imperium en blijft de wereld veroveren met zijn waanzinnig populaire tv-shows en boeken.

Neem bijvoorbeeld ‘Een’, de Nederlandstalige vertaling van zijn intussen 26ste boek ‘One’, dat in september vorig jaar verscheen. Met de easy eenpansgerechten die je een fikse afwas besparen, is het een klassiek voorbeeld van Jamies kookstijl: no-nonsense, snel, gemakkelijk en lekker.

De energiecrisis slaat wild om zich heen, en mensen letten extra op hun centen. Geeft dat jouw boek extra relevantie?

Jamie Oliver: “We bevinden ons nu in een heel uitdagende tijd, maar ik denk: waar mijn kookboeken echt een verschil kunnen maken, is de kaart van betaalbaar eten. Als je thuis kookt in plaats van op restaurant te gaan, spreek je over een fractie van de prijs. In mijn boek staat een prachtige pompoenpasta voor 1,45 pond (ongeveer 1,65 euro, red.) per portie, maar je bepaalt zelf hoe budgetvriendelijk je het wil.”

“Het idee dat voedsel flexibel kan zijn voor je portemonnee is belangrijk, maar het bevestigt ook dat de échte luxe de kennis en het vertrouwen is om te koken. Het grote probleem is wanneer je niet veel geld hebt en je niet kan koken. Dan gebeuren er slechte dingen met je gezondheid en de gezondheid van je gezin en begint de echte struggle. De kunst om wat ingrediënten te kopen en het avondeten klaar te maken wordt steeds zeldzamer. Ben ik daar depressief om? Het zit in de menselijke natuur om efficiënt te zijn, en dat doen we al duizenden jaren.”

Schrijf jij daarom vooral boeken die inzetten op dat gemak?

Jamie Oliver: “Zowat de helft van mijn boeken zijn voor de fijnproevers en dus allesbehalve commercieel. En aan de andere kant heb je dan titels zoals ‘One’, ‘30-Minute Meals’ of ‘5 Ingredients’. Dat zijn oplossingsboeken en het zijn absoluut tekens van onze tijd. Ze zijn gebaseerd op veel onderzoeksgegevens en zelfs op mijn eigen socialmediaplatforms. Ik lees waarschijnlijk 300 commentaren per dag: mijn team leest ze allemaal. We weten waar mensen enthousiast of boos van worden.”

En waar zijn ze boos over?

Jamie Oliver: “Er zijn een heleboel prachtige kookboeken op de markt, maar ze zijn niet getest en werken niet. Dat maakt het publiek echt pisnijdig. Mijn team en ik testen meer dan wie ook, en daarom verkoop ik ook meer kookboeken dan gelijk wie ter wereld.”

“En dat zeg ik niet zomaar. Ik deed het heel slecht op school. Ik ben dyslectisch en worstel met woorden. Maar als ik een boek maak, is elk woord, elke centimeter, elke foto, elke pagina, elk papier, elke kleur en elk lettertype door mij goedgekeurd. Ik maak mijn handen vuil met elk boek dat ik publiceer. En ik ben oprecht dankbaar. Ik ga er nooit van uit dat een nieuw boek succesvol wordt, de nummer één zal worden of een miljoen keer over de toonbank gaat. Elke keer opnieuw ben ik zenuwachtig.”

Het is 23 jaar geleden dat ‘The Naked Chef’ voor het eerst op tv kwam, en nu ben je die wereldberoemde culinaire magnaat. Voel je nog altijd dezelfde drive?

Jamie Oliver: “Ouder worden heeft zeker zijn uitdagingen, maar ik werk nog ­altijd achttien uur per dag, minstens vier dagen per week. Ik heb vijf prachtige kinderen en ik geniet ervan om mijn vrouw Jools ouder te zien worden. We zijn 22 jaar getrouwd, maar ik hou ervan hoe we fysiek en emotioneel dichter bij ­elkaar staan dan ooit. Maar in mijn job sta ik voor grote uitdagingen.”

“Onze regering is na de brexit in complete chaos als het gaat over voedsel en hoe het boeren en restaurants ondersteunt. Het is een verdomde nachtmerrie, dus mijn inbox zit altijd vol. Ik besef dat ik intussen zoveel meer ben dan een tv-chef. Mensen hebben verwachtingen van mij om bepaalde zaken aan te kaarten.”

Je kreeg al wat professionele tegenslagen voor de kiezen, met onder meer restaurants die moesten sluiten. Kijk je daardoor anders naar het leven?

Jamie Oliver: “Yes, big time! Kijk, mijn succesratio is ongeveer 60 procent. Waarschijnlijk 40 procent van alles wat ik heb gedaan, heeft niet gewerkt. En elke keer heb ik er iets uit geleerd. Als je niet faalt, doe je misschien niet hard genoeg je best in het leven.”

“Ik ben door bepaalde mensen enorm bedrogen geweest. Word je dan cynisch en vertrouw je niemand meer? Of blijf je geloven in de mensheid? Met ouder worden moet ik daar een evenwicht in vinden, maar ik kies toch voor het laatste. En eerlijk, ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld. Ik ben een vollere mens, nét door de pijn van mijn mislukkingen.”

