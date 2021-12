"Het is een misverstand dat koolhydraten dikmakers zijn" Voedingsexperte geeft tips om overtollige kilo's na de feestdagen te vermijden

Karolien Olaerts: “Het is een misverstand dat koolhydraten dikmakers zijn. Geen enkel voedingsmiddel op zich kan jou dik maken. Het gaat over het totaalpakket aan energie dat je opneemt. Het is dus geen goed idee om koolhydraten te schrappen. Je kan je focus beter op het plezier van het samenzijn leggen. Sociaal zijn is een superbelangrijke factor voor je gezondheid, dus geniet volop van het gezelschap de komende weken. Lekker eten hoort daar nu eenmaal bij. Eten is niet alleen brandstof voor je lichaam, het is ook gezelligheid, vriendschap en liefde delen aan tafel. Ik hoop dat je vooral op die laatste manier met eten bezig kan zijn en zorgen over je gewicht even kan loslaten.