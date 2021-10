“Het is een luie optie, maar ik word er altijd instant gelukkig van”: chefs verklappen hun favoriete comfortfood en geven het recept

Kimchi croques of spaghetti aglio e olio: snelle recepten uit ‘Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven’

3 oktober Het keukentalent van actrice Laurence Roothooft vond het creatieve brein van Martena Duss in ‘Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven’. Het hoofdingrediënt? Toffe recepten voor al wie moet koken in de hectiek van het dagelijkse leven. “Het is geen kookboek voor dummies”, zegt Martena. “De liefde voor eten zit er duidelijk in.” Laurence: “Iedereen die een beetje graag kookt, kan ermee weg.” Wij geven alvast een voorproefje.