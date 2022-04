Het grote pasta-ABC: welke pastasoort schuilt achter al die moeilijke namen?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat we ons favoriete deegproduct pasta in twee hoofdgroepen kunnen onderverdelen. De pasta secca of gedroogde pasta is gemaakt van water, bloem en harde tarwe. De meeste pasta’s die je in de supermarkt koopt, behoren tot deze categorie. Wie een stapje verder gaat en langs een Italiaanse deliatessewinkel passeert, komt daar waarschijnlijk pasta tegen gemaakt van zachte tarwe in combinatie met bloem en water. Deze vorm behoort ook nog tot die eerste groep. De tweede groep bestaat uit pasta fresca of verse pasta, hier komen altijd eieren aan te pas.