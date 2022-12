Het favoriete brood van de sterrenchefs duikt tijdens de feestdagen overal op: wat is briochebrood? En waar vind je het?

Qua ingrediënten is het lijstje herkenbaar: boter, bloem, gist, eieren, suiker, zout en water. Een briochebrood klinkt op het eerste gezicht dus niet zo verschillend als een gewoon brood. “Het zijn vooral de verhoudingen die het brood anders maken”, vertelt bakker Toon De Klerck. Vandaag heeft hij een gelijknamige bakkerij in Sint-Niklaas, ooit was hij chef-patissier in Hof van Cleve. “In een echt briochebrood zit heel veel boter, wij doen er soms zelfs nog wat extra ganzenvet in.”

Verschil tussen sandwichdeeg en briochebrood

Het verschil tussen sandwichdeeg en briochebrood? Een briochebrood haalt zijn vocht uit boter en eieren, bij ander deeg komt dat uit water of melk, wat veel goedkoper is. Dat is te merken aan de prijs. “Voor een grote brioche van een kilo betaal je tien euro, maar het is dan ook bijna een cake, een echt luxebrood dus. We verkopen ook minibrioches in de vorm van een muffin, daar betaal je twee euro voor.”

Bij de bakkerij in Sint-Niklaas wordt het brood vooral op vraag van restaurants gemaakt en verder enkel op bestelling. “Het zou zonde zijn als zo’n brood op het einde van de dag niet verkocht geraakt. Doorheen het jaar is er bijna geen vraag naar, maar eens het wildseizoen geopend is, piekt de vraag naar briochebrood. Veel restaurants serveren het met ganzenlever en de snede brood bakken ze ook nog eens in boter, van een stevig voorgerechtje gesproken.” (lacht) De vraag stijgt de laatste jaren ook opnieuw. “Ik denk dat de tijd van de espumas en de poedertjes wat voorbij is en dat chefs opnieuw kwaliteitsvolle ingrediënten weten te waarderen. Een brioche volgens de regels van de kunst met een sneetje huisgemaakte wildpaté: niets lekkerder dan dat.”

Volledig scherm Vers briochebrood van bakker Toon De Klerck. © Toon De Klerck

Kan je het zelf thuis maken?

Technisch is het een moeilijk brood om te maken. “Voor thuisbakkers zou ik niet aanraden om daaraan te beginnen. De boter moet koud in het deeg gedraaid worden, met de hand lukt dat niet en je hebt al een goede keukenrobot nodig om dat rond te krijgen. Dan moet het lang genoeg in de koelkast, anders krijg je soep in plaats van deegmassa. En daarna moet je het ook nog eens lang bakken op een lage temperatuur.”

Hoewel je ook een briochebrood kan kopen in de supermarkt, spreken we daar toch over een ander soort briochebrood. “Je mag me geblinddoekt tien briochebroden laten proeven, die van de bakker haal ik er moeiteloos uit. Voor groothandelaars is het een veel te moeilijk deeg om op grote schaal mee te werken, vooral omdat het koud moet worden afgedraaid. Wat zij verkopen als brioche is echt puur sandwichdeeg, verrijkt met boter of margarine, maar dat geeft een totaal andere smaak en lijkt in niets op wat een echt briochebrood hoort te zijn.”

Volledig scherm Vers briochebrood uit restaurant Zilte (***) van Viki Geunes. © Zilte

Hoe herken je een écht briochebrood?

Een echt briochebrood herken je niet alleen aan de smaak, maar ook aan hoe het eruitziet. “Door de vele boter in het deeg heeft het brood meestal een donkere korst, dat is het effect van lactose. De grote broden bakken we in vierkante vormen die aan alle kanten gesloten zijn. Andere vormen kunnen ook, vooral voor de kleine broodjes, maar omdat het deeg zich moeilijk laat bewerken, zijn het vaak eerder sobere vormen. Niets speciaals zoals vlechtbroden bijvoorbeeld.”

Door de rijkelijk aanwezige boter is een briochebrood heel stevig. Iets dat een feestmaal de juiste finishing touch kan bezorgen. Het wordt vaak gecombineerd met paté, maar ook bij een kaasschotel is het een gouden combinatie. En voor wie van het motto ‘hoe vettiger, hoe prettiger’ houdt, heeft Toon De Klerck nog een ultieme tip. “Heb je nog brioche over, dan kan je er verloren brood van maken. De sneetjes door de melk en het ei halen en dan bakken in boter: ontzettend lekker. Met een bolletje karamelijs erbij heb je ineens een subliem dessert.”

