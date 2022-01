"Het emiraat kun je niet samenvatten in één smaak": lokale inwoners gidsen je door culinair Dubai

In een stad met Disneyland-allures temidden van een grote zandbak verwacht je niet meteen dat er veel eetbaars uit de grond komt. Maar op een klein uur rijden van het centrum staan we toch tot onze enkels in het zand van Al Khawaneej, en zover we kunnen kijken, groeien er tomaten, aubergines, courgettes, munt, basilicum, spinazie, zonnebloemen en zelfs patatjes. ‘My Farm Dubai’ is de trots van Mohamed Aissaoui, een 33-jarige Franse boerenzoon die - ondanks een omweg in de tech-industrie - voorbestemd bleek om op deze boerderij in de woestijn te belanden. “Wij Aissaoui’s boeren al vijf generaties. Ik heb zelf eerst op aanraden van mijn ouders een hoger diploma gehaald. Na mijn eerste werkervaring als zelfstandig ingenieur in Frankrijk rond gezondheid, landbouw en technologie, trok ik naar de Emiraten om opnieuw te beginnen.”