Het eetbudget van Ashley: 165 euro per week. “Ik kook voor mijn vriend, twee kinderen én ex-man, maar eet zelf weinig sinds mijn gastric bypass”

“Met 197 euro per week koken we veggie, vegan én lactose­vrij”: in het gezin van Bert (33) en Birgit (32) eet niet iedereen hetzelfde

De wekelijkse boodschappen doen we allemaal, maar de inhoud van de koelkast verschilt overal per gezin. HLN Eten bezoekt elke week één familie die inkijk geeft in hun eetbudget. Deze week is het de beurt aan dertigers Birgit en Bert, die vier jonge kinderen in huis hebben. Birgit is veganist, Bert en Ties (5) zijn flexitariër, Nel (7) en Anthe (6) zijn vegetariër en Naud (1,5) is lactose-intolerant. Hoe pakken ze die variatie in hun weekmenu aan? En vooral: hoe drukken ze de kosten als groot gezin?

25 augustus