Hertensteak met mangomarmelade

Ingrediënten

Zo maak je het

Schil de mango en snijd hem in blokjes van ongeveer 4 mm. Snijd de appel en de selder in even grote blokjes, stoof het geheel aan in wat boter tot alles mooi glazig is. Overstrooi met de suiker en laat even karamelliseren. Voeg currypoeder en gember toe, bevochtig met 8 el water en 2 el witte wijnazijn. Laat alles even verder garen op een zacht vuurtje tot het vocht uitgekookt is en er een marmelade ontstaat. Haal daarna van het vuur en laat even afkoelen.