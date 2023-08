Helpt een kop thee na het avondeten voor de spijsvertering?

ADEen kop thee na de maaltijd om de spijsvertering te verbeteren én om nadien van een betere nachtrust te genieten: veel mensen zetten om die redenen vaak nog een kop thee laat op de avond. Maar kloppen die aannames ook? En kan je zomaar elke thee drinken ‘s avonds, als je niet veel later nog vlot in slaap wil vallen? Theesommelier Karin Kamman legt uit.

“Allereerst: mensen zijn gewend om thee te drinken na een maaltijd. Maar ik promoot thee eerder bij de maaltijd”, vertelt Karin Kamman, theesommelier en oprichter van Santhee. “Thee kan een gerecht een extra balans of nadruk geven. Het is eigenlijk zonde om water bij je maaltijd te drinken, want dan spoel je de smaken ervan weg. Een thee kan bepaalde ingrediënten in je gerecht naar boven halen of in balans brengen waardoor je nog meer geniet van de maaltijd.”

Ná de maaltijd gaan andere aspecten een rol spelen, zegt Kamman. “Je wil dat je lichaam zo goed mogelijk met je voeding omgaat”, legt ze uit. “Hoe verteer je die maaltijd zo goed mogelijk? En hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op de nacht?”

Gezondheidsclaims over thee en de spijsvertering Er worden verschillende soorten thee verkocht die zeggen bij te dragen aan de spijsvertering, maar dit is nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Het algemene uitgangspunt is dat gezondheidsclaims goedgekeurd moeten zijn door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). “Er is op dit moment echter geen goedgekeurde gezondheidsclaim rondom thee en spijsvertering”, legt de uit. “Nu vallen heel veel theeën onder de zogenaamde botanicals, zoals bijvoorbeeld de kruidentheeën. Voor botanicals staan de ingediende claims on hold. Dat wil zeggen dat ze nog niet door de EFSA zijn beoordeeld.”

Beste optie voor na de maaltijd

Pu-erh is een theesoort die vanuit de klassieke theewereld wordt gezien als de beste optie voor na een maaltijd, vertelt Kamman. “Het is een gefermenteerde thee, die vaak tot cakes geperst wordt. Van pu-erh wordt gezegd dat het goed is voor je spijsvertering en er wordt vaak ten onrechte over beweerd dat het een afslankthee is. Dat is niet waar, maar het zou wel bevorderlijk zijn voor de stoelgang.”

Ook zwarte thee zou de spijsvertering volgens de theesommelier ondersteunen. Groene thee helpt op dat vlak volgens Kamman daarentegen zeker niet. “In groene thee zitten vooral veel antioxidanten en die doen weinig voor je stoelgang.”

Zit er in thee geen cafeïne zoals in koffie, vermijd je die dan best niet voor het slapengaan?

Er zit een belangrijk verschil tussen de werking van cafeïne in koffie en thee, zegt Kamman. “De cafeïne in koffie geeft meteen een boost en je voelt het effect ervan meteen. Bij thee bouwt dat effect langzamer op. De cafeïne in thee kan daardoor tot wel zeven uur lang effectief zijn.”

In echte thee zit per definitie cafeïne, aldus de theesommelier. Mocht je toch echt een kop thee willen voor het slapengaan, weet dan dat de ene theesoort minder cafeïne bevat dan de andere. “Als je wel tegen cafeïne kunt, ga dan vooral voor groene of zwarte thee. Is cafeïne een punt voor je? Vermijd ‘s avonds dan vooral deze theeën”, zegt Kamman.

“Zeker als je de groene thee op een hoge temperatuur zet, krijg je veel cafeïne binnen. Over het algemeen komt er met water dat boven de 80 graden Celsius is, de meeste cafeïne in je kopje thee terecht.” De beste opties zijn dus theeën die je op een lagere temperatuur zet. Ook een oolong-thee is een goede keuze. “Dat is een theesoort waarbij er met name lager gelegen theeblaadjes geplukt worden. Die bevatten minder cafeïne dan de blaadjes in de top van de theestruik.”

Kruidenthee

Kamman wil nog wel een kanttekening plaatsen bij de term ‘kruidenthee’. “Een kruidenthee is officieel geen thee”, legt ze uit. ,”Veel mensen noemen zowat alles wat ze in heet water gooien thee, maar officieel zijn kruidentheeën eerder kruideninfusies. Echte thee is gemaakt met bladeren van een theestruik. ”

“Als je helemaal geen cafeïne binnen wil krijgen voor het slapengaan, raad ik je aan om vooral geen thee te drinken maar om voor een kruidenthee te kiezen”, zegt Kamman. “Ga voor een thee die enkel gemaakt is van kruiden en planten. Een rooibosthee bevat ook geen cafeïne, dat is wat ik ‘s avonds zelf regelmatig drink.”

Gember- en pepermuntthee helpen bij een verstoorde darmbalans, vertelde Gesina Hammad-Waslander, van Diëtist Rotterdam al eerder over het onderwerp. “Gember werkt ontstekingsremmend”, tipte ze. “Het doodt bacteriën. Pepermuntthee werkt verzachtend en gaat ook gasvorming en een opgeblazen gevoel tegen.’’

