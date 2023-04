Helpt een kiwi als je moeilijk naar toilet kan gaan? En wat met koffie? Darmspecialist beantwoordt 7 vragen over constipatie

Van de pastakeuze tot de saus en de kaas: zo zet je élke dag een spaghetti op tafel die lekker én gezond is. “Ga niet ineens alleen maar courgetti eten”

Een bord dampende spaghetti bolognese, pasta pesto of smeuïge lasagne met extra krokante kaaskorst: iedereen heeft wel een favoriet pastagerecht. Iets dat elke dag kan smaken, maar hoe kan je die pasta zo samenstellen dat je hem écht elke dag kan eten? Diëtist Michaël Sels neemt het gerecht onder de loep en gidst je in drie stappen naar een pasta die gezond, lekker én even smeuïg is als je favoriet. “Ik ben geen fan van schrappen, wél van dingen toevoegen.”