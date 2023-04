Helpt alcohol om beter in slaap te vallen of beelden we ons dat in?

Wie na een avond op café in bed kruipt of zichzelf standaard een ‘slaapmutsje’ inschenkt voor het slapengaan, heeft misschien al gemerkt dat hij sneller in slaap valt. Maar beelden we ons dat in, of helpt alcohol hier effectief voor? Professor Johan Verbraecken van het slaapcentrum van UZ Antwerpen legt uit.

Wie dénkt dat hij dankzij alcohol beter in slaap valt, is alvast niet verkeerd. “Op zich is alcohol effectief een goed slaapmiddel”, vervolgt de expert. “Het werkt kalmerend, waardoor je snel in slaap valt. Dat is een van de redenen waarom het in de volksmond ‘een slaapmutsje’ genoemd wordt. Maar dat kalmerende effect is maar enkele uren aanwezig. Daarna schakelt alcohol over naar een duidelijk actievere rol die je slaapcyclus verandert.”

Eén glaasje vs. meerdere glaasjes

Door die actievere rol beïnvloedt alcohol de slaap in die zin dat het leidt tot een verandering in de verschillende stadia. “Elke nacht doorloop je fases van REM-slaap, diepe slaap en lichte slaap. Daar zit een bepaalde ritmiek in. Normaal kom je na zestig tot negentig minuten slapen in je droomslaap terecht: dat is de REM-slaap. Alcohol onderdrukt deze fase, waardoor die verschuift naar een later tijdstip in dezelfde nacht.

Bij grote hoeveelheden alcohol kan die zelfs helemaal onderdrukt worden. Nochtans is deze fase enorm belangrijk voor emotioneel en psychisch herstel én voor het behoud van het langetermijngeheugen. Hoe later die in de slaapcyclus valt, hoe meer kans je hebt op bijvoorbeeld nachtmerries.”

Ook de diepe slaap ondervindt een impact van alcohol. “Eén glaasje bevordert de diepe slaap, maar bij meerdere glazen wordt je diepe slaap onderdrukt en je hebt die nodig om fysiek te herstellen. Alcohol maakt je opnieuw wakker, terwijl je normaal niét bewust wakker wordt tijdens de nacht. Vanaf meerdere eenheden alcohol gaat dat effect meer uitgesproken zijn.”

Quote Het effect van alcohol zal in de loop van de tijd niet meer hetzelfde blijven. Dan ontstaat er gewenning. Daardoor zal je méér nodig hebben om hetzelfde effect te bereiken. Johan Verbraecken

Gewenning

Met één glaasje doe je op zich niets verkeerd, maar als je dit consequent doet voor het slapengaan, geef je een fout signaal aan je lichaam. “Het effect van alcohol zal in de loop van de tijd niet meer hetzelfde blijven. Dan ontstaat er gewenning. Daardoor zal je méér nodig hebben om hetzelfde effect te bereiken, waardoor de kans bestaat dat je in extreme gevallen zelfs niet meer in slaap kan vallen zonder je ‘slaapmutsje(s)’. Dat is een van de grote valkuilen van alcohol: het werkt ontspannend en angstremmend, wat vaak nuttig is in het geval van slaapproblemen, maar zéker niet de oplossing.”

Volledig scherm Een theetje drinken voor het slapengaan, helpt dat wél? © Shutterstock

Thee, frisdrank of melk?

Wel zijn er andere zaken die eventueel de nachtrust kunnen bevorderen. “Veel mensen drinken thee voor ze gaan slapen om tot rust te komen, maar eigenlijk schuilt het succes daarvan vooral in het ritueel", weet de professor. “Als jij elke dag iets drinkt voor het slapengaan, weet je brein: aha, het is tijd om te gaan slapen! Dan lijkt het alsof dat je snel richting dromenland stuurt, terwijl dat niet per se het geval is.”

“Thee is trouwens ook niet het beste voorbeeld, want dit bevat eveneens theïne, een stof die even opwekkend is als cafeïne. Thee en koffie kunnen je nachtrust verstoren, omdat ze je net wakkerder maken. Alleen lindethee is een uitzondering: dat is sterk slaapverwekkend. Let wel op dat je jezelf de dag erna er niet versuft door voelt, want het effect werkt nog lang na.”

Quote Veel suikers zijn opwekkend in plaats van rustgevend. Neem je zo'n frisdrank voor het slapengaan, dan geef je jouw lichaam nog een energie­boost. Johan Verbraecken

Ook frisdranken laat je beter achterwege. “Veel suikers zijn opwekkend in plaats van rustgevend. Neem je zo’n frisdrank voor het slapengaan, dan geef je jouw lichaam nog een energieboost, terwijl je net tot rust wil komen. Afhankelijk van hoelang voor het slapengaan je de frisdrank drinkt, zijn de suikers wel uitgewerkt en kom je in een dip terecht. Dat kan je béter doen slapen. Het is dus eigenlijk wat dubbel, maar voor je gezondheid én voor je slaap raad ik het zeker niet aan.”

Een glas melk, een andere klassieker, is volgens de professor tot slot wel een goed idee. “Het effect van de warme kop die je met je handen vastneemt is dat dit de poriën van de handpalmen gaat openzetten. Het gevolg daarvan is dat er meer lichaamswarmte wordt afgegeven, waardoor je makkelijker in slaap valt. In melk zit bovendien ook het aminozuur tryptofaan, een bouwsteen van melatonine of het slaaphormoon dat ons slaap-waakritme reguleert.”

Prof. Verbraecken schreef het boek “Slaap. Het nieuwe medicijn”, een uitgave van Houtekiet.

