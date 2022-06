Heb je een voedselallergie? Dan heb je 50% minder kans om corona te krijgen

Sinds het begin van de pandemie zijn wetenschappers volop bezig om te onderzoeken wie gevoeliger is aan een SARS-CoV-2-infectie. Om dat te weten te komen, analyseerde de National Institutes of Health (NIH) gegevens van zo’n 4.000 mensen in bijna 1.400 huishoudens gedurende zes maanden. Telkens woonde er minstens één persoon van 21 jaar of jonger in het huishouden.

Quote Mensen met voedselal­ler­gieën lopen 50 procent minder risico om corona te krijgen.

Voedselallergie maakt je minder kwetsbaar

De opvallendste bevinding is dat voedselallergieën mensen minder kwetsbaar maken voor corona. Wie allergisch is, heeft maar liefst 50 procent minder kans om het virus op te lopen. Waarom dat zo is, kunnen de onderzoekers niet met zekerheid zeggen. “Mogelijk zorgt de allergie voor een verlaging van de niveaus van het eiwit ACE2 op het oppervlak van de luchtwegcellen”, verklaren de onderzoekers hun resultaat voorlopig. “Het coronavirus gebruikt dit eiwit om binnen te dringen in het lichaam. Een schaarste hiervan zou het besmettingsrisico kunnen verminderen.” Ook het feit dat mensen met een voedselallergie minder vaak uit eten gaan, zou het lage infectierisico kunnen verklaren.

Hoge BMI

Deze resultaten zijn volgens de studie alleen maar van toepassing op voedselallergieën. Andere aandoeningen zoals bijvoorbeeld astma of eczeem zorgen niet voor een hogere of lagere besmettingskans op corona. Opvallend: obesitas en een hoge BMI doen dat wel. Elke verhoging van het BMI-percentiel met 10 punten verhoogt het risico op een infectie met 9 procent. Daarnaast hadden deelnemers met overgewicht 41 procent meer kans op een infectie dan personen met een gewicht dat binnen de gezondheidsnorm van de BMI-schaal valt. Tot slot kwam aan het licht dat kinderen van 12 jaar of jonger evenveel kans hebben om besmet te geraken met het virus als tieners en volwassenen. 75 procent van de infecties bij kinderen zijn wel asymptomatisch. Diezelfde factoren zouden dus ook voor deze leeftijdscategorie meegeteld kunnen worden als hoger of lager risico.

