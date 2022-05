Grootste whiskyfles ter wereld verkocht voor 1,3 miljoen euro

De grootste whiskyfles ter wereld is afgelopen woensdag tijdens een veiling in Londen onder de hamer gegaan voor 1,3 miljoen euro. Dat meldt het internationale veilingshuis Lyon and Turnbull. De fles met zoete whisky haalde met dit opvallende prijskaartje nét niet het wereldrecord.

Wie de gelukkige eigenaar van de enorme fles is, werd niet naar buiten gebracht. De fles kreeg als naam ‘The Intrepid’, wat letterlijk ‘De onverschrokkene’ betekent. De koper was in elk geval ook ‘onverschrokken', want hij telde 1,3 miljoen euro of 1,1 miljoen Britse pond neer om dit enorme exemplaar van 1,8 meter mee naar huis te mogen nemen. Dat meldt het internationale veilinghuis Lyon and Turnbull. Vorig jaar haalde deze whiskyfles het Guinness World Record Book al dankzij zijn grootte. De inhoud van de fles? 311 liter Schotse whisky, wat overeenkomt met ongeveer 444 normale flessen.

“Na één idee, twee jaar hard werken en 32 jaar rijping, was ‘The Intrepid’ uiteindelijk 1,1 miljoen Britse pond waard tijdens de veiling”, vertellen de makers erover. “Het was vanaf het begin al een avontuur.” Op het label van de fles zijn elf ontdekkingsreizigers te zien, omdat de makers zich hebben laten inspireren door verkenningstochten. “Dit project is een ode aan de gedrevenheid en vastberadenheid van ‘s werelds meest baanbrekende individuen”, aldus Lyon and Turnbull. Volgens het in Schotland gevestigde veilinghuis heeft de single malt whisky een zoete smaak met tonen van appel en is hij gerijpt in eikenhouten vaten.

Niet de duurste fles whisky ter wereld

Hoewel ‘The Intrepid’ de grootste whiskyfles ter wereld is, is ze nog niet de duurste die ooit over de toonbank is gegaan. Op voorhand werd verwacht dat deze fles het wereldrecord van 1,9 miljoen dollar (gelijk aan 1.767.247,00 euro) dat in 2019 werd neergeteld voor een exemplaar van Macallan kon overtreffen. Toch bleef ‘The Intrepid' er 400.000 euro onder, nog steeds goed voor 4.180 euro per liter whisky.

Volledig scherm De grootste whiskyfles ter wereld. © Lyon & Turnbull

