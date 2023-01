Groentelasagne met pompoen en spinazie

Vandaag is het Verloren Maandag: bakkers tippen hoe je de lekkernij­en best opwarmt

Vandaag is het Verloren Maandag in Antwerpen. En dat klinkt veel hopelozer dan deze hoogdag voor de Antwerpse bakkers eigenlijk is. “Het wordt een nachtje doorwerken om alles klaar te krijgen”, vertelt Tinne Snoeys van Bakkerij Ambacht in Merksplas. Samen met Laura Goossens van Bakkerij Goossens legt ze uit vanwaar de traditie komt én hoe je een kwalitatief worstenbrood of smakelijke appelbol kan herkennen.

