Groentefritters

Dagelijks 4.000 tot 5.000 bezoekers in de wachtrij voor de échte Pastéis de Belém in Lissabon: wat is het geheim van dit gebakje?

Wie zin heeft in Paséis de nata moet daar vandaag niet per se meer voor naar Portugal reizen, aangezien de bakkers, supermarkten en koffiebars bij ons de lekkernij ook verkopen. Maar wie in Portugal zelf is, rijdt toch met plezier rond voor de échte Pastéis de Belém in Lissabon, waar ze het gebakje al 186 jaar op traditionele wijze maken. Wat maakt het tot zo’n succes? Wat is het geheim van de ultieme pastel de Belém? En waar vind je het gebakje in eigen land van kwaliteit?