Grijs weer, kou en nood aan comfortfood: deze 3 ovenschotels van Wim Ballieu helpen je opwarmen vanavond

1. Parmigiano

Bereidingstijd: 40 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 4 aubergines

• 150 g bloem (om te paneren)

• 1 l arachideolie

• 2 blikjes tomatensaus (2 x 400 g)

• 2 bolletjes (500 g) bu elmozzarella

• 90 g geraspte kaas (bv. parmezaan)

• 3 takjes basilicum • grof zout

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 190 °C.

Spoel de aubergines. Snijd ze in de lengte in plakken van 0,5 cm, zodat je flappen krijgt. Kruid de aubergines met grof zout en laat ze 15 minuten staan, zodat ze hun vocht verliezen.

Spoel de aubergines kort af, zodat het zout verdwijnt, en dep ze droog.

Haal beide zijden van de aubergines door de bloem. Frituur de aubergines per plakje in een frituurketel zodat de plakjes volledig ondergedompeld zijn. (De plakjes zullen flink wat olie ‘opzuigen’. Laat ze even uitlekken op keukenpapier.

Leg een bodem tomatensaus met daarbovenop een eerste laag gefrituurde aubergines in een ovenschaal. Snijd de buffelmozzarella in schijfjes van 1 cm. Laat de kaas even uitlekken op een rooster.

Leg een eerste laag buffelmozzarella op de aubergines en bestrooi met geraspte kaas. Herhaal die stappen tot de hele ovenschaal mooi gevuld is. Werk af met de geraspte kaas.

Tip van Wim: je kan de aubergines ook grillen in plaats van ze te frituren. Maar dan kies je voor een klassiekere parmigiano.

2. Spinazieknoedels met champignons en spek

Bereidingtijd: 60 minuten

Oventijd: 10 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 250 g aardappelpuree (zie basisrecept hieronder) + 2 eierdooiers

• 200 g verse jonge bladspinazie

• 200 g ricotta

• handvol Bicky-uitjes

• 150 g bloem

• 150 g semolina

• 250 g champignons

• 200 g gerookt spek in blokjes

• 1 schaaltje broccolini

• nootmuskaat

• 2 el olijfolie

• peper en zout

• 1-2 el paneermeel (optioneel)

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Maak de puree volgens het basisrecept.

Spoel de spinazie. Gooi hem samen met de ricotta en de Bicky-uitjes in de blender en pureer fijn. In het begin gaat dat wat moeizaam, maar geef het even de tijd en voeg zeker geen vloeistof toe.

Voeg de puree onder het mengsel en bind het geheel met de bloem en de semolina. Als het mengsel te zacht is, kneed er dan 1-2 el paneermeel door. Breng op smaak met nootmuskaat, peper en zout. Vorm met vochtige handen ongeveer 14 knoedels.

Zet een grote pan met water en een snuifje zout op het vuur. Giet de knoedels in het kokende water en laat ongeveer 12 minuten borrelen op een laag vuur. Daarna neem je de knoedels eruit met een schuimspaan en laat je ze goed uitlekken. Laat de knoedels even rusten.

Halveer de champignons. Verhit 1 el olijfolie in een grote pan. Bak de spekblokjes krokant. Braad de champignons en de broccolini goed aan in dezelfde pan met de rest van de olijfolie.

Stort de groenten in een ovenschaal. Leg de knoedels erop. Schuif de ovenschotel ongeveer 10 minuten in de oven.

Tip van Wim: Je kan de knoedels een extra touch geven door ze te vullen met een blokje diepvriesspinazie à la crème. Duw ze in het midden van de balletjes en boetseer ze mooi dicht. De vloeibare vulling is lekker!

Basisrecept: aardappelpuree

• 40 g boter (of melk, olijfolie, plantaardige zure room, kruidenkaas of parmezaan), of (gezonder) 1 dl groentebouillon

• 1 kg loskokende aardappelen

• 1 eidooier

• nootmuskaat

• zwarte peper

• zout

Zo maak je het

Schil de aardappelen en kook ze gaar in gezouten water. Giet ze af en laat het restje kookvocht verdampen op een zacht vuur.

Stamp de aardappelen tot puree. Doe er de boter en de dooier in. Roer tot je een smeuïge puree krijgt en breng de bereiding op smaak met versgeraspte nootmuskaat, zwarte peper en wat zout.

Tip van Wim: Ik voeg zelden melk toe aan mijn puree, maar als dat in jouw traditie zit, doen!

3. 5-schotel

Bereidingstijd: 10 minuten

Oventijd: 40 minuten

Ingrediënten voor 4 personen

• 2 grote witte ajuinen

• 450 g gekruid gehakt (varken–rund, varken–kalf of naar keuze)

• olijfolie

• 450 g diepvrieserwtjes

• 1 blik geconcentreerde champignoncrèmesoep (515 ml)

• 1 zak voorgegaarde aardappelschijfjes (600 g) of 8 grote verse aardappelen

• (eventueel, als je een 6-schotel wil maken) 1 bakje verse Parijse champignons en 4 blaadjes verse salie

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Pel de ajuinen en snijd ze in superfijne ringen. (Als je champignons toevoegt, snijd je die in superfijne plakjes.)

Verhit een pan met een klein scheutje olijfolie.

Bak het gehakt rul. Ik gebruik daarvoor vaak een pureestamper in plaats van een vork om het wat vooruit te laten gaan en mooie, ‘rulle’ gehaktkorreltjes te krijgen. Vet intussen een ovenschaal in met keukenrol en wat olijfolie.

Stort het gehakt in de ovenschaal.

Bak de ajuinen aan in dezelfde pan. Je hoeft geen vetstof meer toe te voegen. Voeg eventueel de champignons en de blaadjes salie toe. Doe hetzelfde met de diepvrieserwtjes. Laat ze 2 minuten meebakken en zorg ervoor dat ze lekker krokant blijven.

Stort de groenten over het gehakt.

Giet de geconcentreerde soep uit over de ovenschotel. Check zeker of je wel degelijk geconcentreerde soep gebruikt, voor een goede saustextuur. Ik heb al eens in alle haast een blik met water aangelengde soep gebruikt, en dan is het resultaat vrij teleurstellend. Het verdelen van de soep gaat makkelijker als je ze lichtjes verwarmt.

Schik de voorgegaarde aardappelschijfjes boven op de schotel. Ik neem meestal een borsteltje en bestrijk ze met wat olijfolie. Of je schilt verse aardappe- len, snijdt ze in schijfjes en pocheert ze voor in gezouten water. Like a pro!

Schuif de ovenschotel 40 minuten in de oven.

Tip van Wim: Het recept kreeg ik van mijn Brusselse vriend en producer Robert. Het blijkt een échte klassieker in Nederland. Het blik geconcentreerde soep heb ik behouden uit het recept, het blik erwten heb ik vervangen door diepvrieserwtjes, wat meer kleur geeft.

