“Gezonder alternatief voor yoghurt of plattekaas”: deze gezonde kaas maakt een comeback dankzij sociale media

Het was hét hoofdingrediënt van een dieet in de jaren 70 en anno 2023 maakt cottage cheese of ‘ hüttenkäse ’ een comeback. Tiktokkers, ‘healthfluencers’ en fitness goeroes zweren bij het ingrediënt om hun dag mee te starten en lunch mee af te werken. Maar hoe gezond is deze kaas écht? En is die ook lekker? Diëtiste Sanne Mouha legt de voedingswaarden uit, en foodblogger Helen Kookt legt uit hoe je er heerlijke gerechten mee maakt.

Al lepelend uit het potje, uitgesmeerd op een toast of in pannenkoeken: met cottage cheese kan je veel kanten op. “Meng er kruiden en pesto onder en je krijgt een hartige snack”, vertelt foodblogger Helen Verhelst, die de opkomst van cottage cheese helemaal omarmt. “Maar evengoed kan je er een cracker mee bestrijken en het opeten met confituur en fruit als een zoet tussendoortje. Of maak er pannenkoeken mee! Er zijn zoveel opties”, aldus de foodblogger. Niet zo verwonderlijk dat cottage cheese aan populariteit wint.

Maar wat is dit populaire ingrediënt precies? Cottage cheese is een heel jonge, ongerijpte kaas, dat wordt gemaakt van wrongel. Dat is wat ontstaat wanneer stremsel of zuursel aan melk wordt toegevoegd, waardoor eiwitten in melk samenklonteren. Eigenlijk is dit het eerste stadium van kaas maken. Om harde kaas te maken, wordt deze wrongel vervolgens samengeperst, waardoor het vocht eruit wordt geduwd. Voor cottage cheese of hüttekase wordt de wrongel niet geperst, niet gerijpt en niet gekleurd.

Zeker in vergelij­king met andere zuivelpro­duc­ten is cottage cheese relatief caloriearm

Is cottage cheese effectief een gezonde kaas?

“Cottage cheese bestaat al heel lang. Het verbaast me dat het zo lang duurde voor het ook bij ons een hype werd”, lacht diëtiste Sanne Mouha. “Als diëtiste raad ik cottage cheese al langer aan. Het is sowieso gezonder dan charcuterie. En het is een goed alternatief voor yoghurt en plattekaas, fijn ter afwisseling. Er zit weinig vet in, bevat minder calorieën en vooral: er zitten veel eiwitten in. Dat laatste zorgt voor een goed verzadigd gevoel.”

Zeker in vergelijking met andere zuivelproducten is cottage cheese relatief caloriearm. “Als we de voedingswaarden per 100 gram van cottage cheese vergelijken met pakweg die van volle kwark en ricotta, telt kwark 118 kcal, cottage cheese 92 kcal en ricotta 141 kcal. Ook qua eiwitgehalte scoort cottage cheese verrassend goed: bij kwark is dat 7,5 gram, cottage cheese bevat 11,2 gram en ricotta 8 gram”, vertelt Sanne.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Waarom is cottage cheese plots zo populair?

De hoeveelheid eiwitten zorgen er alvast voor dat cottage cheese populair werd bij sportievelingen, aangezien voldoende eiwitten spierherstel na een training bevorderen. “Al hoef je ook niet plots kilo’s cottage cheese te verorberen. Vooral mensen met een hoge bloeddruk beperken de hoeveelheid cottage cheese trouwens, door een hoog natriumgehalte. Ook wie gevoelig is aan lactose let beter op, want te veel cottage cheese kan - net zoals andere soorten zuivel - maagklachten en een opgeblazen gevoel veroorzaken”, legt de diëtiste uit.

Hoeveel cottage cheese je dan ‘mag’ eten? “Overdrijven is nooit goed”, stelt Sanne. “Een potje van 125 gram per dag lijkt me absoluut het maximum en dan liefst ook niet élke dag. Zelf eet ik het niet vaak omdat ik het persoonlijk flauw van smaak vind, maar je kan er natuurlijk heel wat mee doen om dat te veranderen.”

Lees verder onder de video.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In elke supermarkt, in elk recept

Kookboekauteur Helen Verhelst deelt haar culinaire creaties online als Helen Kookt en is daarentegen wél fan van cottage cheese. “Je vindt het tegenwoordig terug in elke supermarkt. Zelf ik eet het vaak na het sporten: het is een ideale snack voor na een work-out!”

Verder gebruikt de foodblogger cottage cheese vaak als gezonder alternatief voor mayonaise, bijvoorbeeld in een recept voor eiersalade. “Traditionele eiersalade bevat vaak wel wat eiwitten per portie vanwege de hardgekookte eieren, maar kan veel vet bevatten door de mayonaise. In dit recept vervang ik de mayonaise door cottage cheese, zonder in te boeten op smaak. Zelfs mijn lief – die zot is van mayonaise en altijd heel wantrouwig is tegenover mijn gezondere alternatieven – vindt deze eiersalade mega lekker! Door de cottage cheese maak je dus een ietwat gezondere keuze en krijg je nog wat extra proteïnen binnen.” Het proberen waard, dan maar. Voor één keer mogen we het ‘gezonde internet’ dus voor waar aannemen. Het is geen hype, het is effectief een gezonder ingrediënt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: