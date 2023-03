Gezonde mayonaise, bestaat dat? Diëtiste test 10 soorten en verrast met twee keer een 10/10: “Even gezond, maar de ene is wel de helft goedkoper”

Tips van de chef: zo maak je de lekkerste cro­que-monsieur volgens Jelle Beeckman. “Gebruik nooit parmaham, die verliest smaak als die warm wordt”

Een klassieker zoals de croque-monsieur smaakt altijd, uit het vuistje als snelle lunch of met gezelschap van een salade en saus als volwaardige maaltijd. “Investeer in een smeuïge binnenkant en krokante buitenkant", vertelt chef Jelle Beeckman. “Dat is moeilijker dan het lijkt.” Want waarom wordt het brood soms zompig? En hoe krijg je een echt smeuïge korst kaas? De HLN-chef gidst je in zes stappen naar de ultiéme croque, deelt de vijf grootste croquezondes én een recept.