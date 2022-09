GETEST. Welke airfryersnacks zijn het lekkerst? Sterrenchef proeft er 10 en deelt goede en minder goede punten uit: “Hier bijt je je tanden op stuk”

Biersomme­lier test 10 bieren met een laag alcoholper­cen­ta­ge: “Voor amper 1,60 euro heb je een 10/10 te pakken”

Wel zin in een zonnig terrasje deze week, maar niet in de bijbehorende kater van al die alcohol? Dan is het grote aanbod aan laag alcoholische bieren of ‘session bieren’ een even verfrissende en dorstlessende oplossing. Het alcoholpercentage ervan ligt een tikkeltje lager dan de 5,2 % van een gewoon pintje én dat type bier smaakt niet meer naar limonade zoals vroeger. Onze biersommelier test er 10 uit. “Dit is een ontzettend geslaagd bier.”

1 augustus