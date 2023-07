Getest. Van Tefal tot Le Creuset: Bakt een goedkope pan even goed als een dure? En hoe kies je een die lang meegaat?

Welke keuzes maak je bij dat grote all-in buffet op vakantie? En ga je voor aperitief én dessert of niet? 8 tips om te genieten zonder schuldge­voel

Veel mensen die een kilootje kwijt willen, letten extra op hun eten. Op vakantie gaan of genieten tijdens het weekend kan in die gevallen een bron van stress zijn. Want welke keuzes maak je in de rij voor dat grote buffet op je all-in vakantie? Bestel je die cocktail op restaurant of niet? En na de vakantie of het weekend: hoe pak je het dan weer aan als je hier en daar te veel hebt gegeten? Voedingsdeskundige Sandra Bekkari geeft 8 concrete tips om zorgeloos te genieten.