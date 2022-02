GETEST. Italiaanse topchef proeft 10 kant-en-klare bolognesesauzen en deelt meermaals een 4/10 uit: "De groenten in deze saus zijn nog rauw"

"Sommige vleesver­van­gers zijn eigenlijk eerder aardappel of pastaver­van­gers": diëtiste Sanne Mouha licht toe waarom niet élke vleesver­van­ger automa­tisch gezond is

Plantaardig eten wordt steeds makkelijker. Zelfs wie houdt van de traditionele Vlaamse kost met patatjes, groenten en een hamburger kan die laatste makkelijk inruilen voor vleesvervangers. Hoe lekker die precies zijn, testte sterrenchef Luc Bellings voor je uit, maar is zo’n groenteburger ook automatisch gezond(er) of vergissen we ons daarin? Diëtiste Sanne Mouha licht toe: “soms komt het simpelweg neer op etiketten lezen om te weten of het een goed idee is of niet.”

16 februari