GETEST. Een koppel chefs proeft valentijnschocolade en deelt zelfs een 10/10 uit: “deze speciale vulling wil je echt aan je geliefde cadeau doen”

Wie zijn Glenn Rosch en Nicole Schellekens?

Glenn en Nicole van restaurant Rosch in Hasselt leerden elkaar kennen in de keuken van sterrenrestaurant ‘Hof Van Cleve’. Hij is chef-kok en zij patissier. Samen werkte ze daarna een jaar bij de wereldberoemde Britse chef Heston Blumenthal, toen hij met ‘The Fat Duck’ naar Australië verhuisde. Sinds 2017 opende het koppel hun eigen restaurant in Hasselt: Rosch. Hier combineren ze wereldse invloeden in hun gerechten en Gault&Millau omschrijft hun desserts als ‘top’.