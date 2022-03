GETEST. Diëtiste proeft 10 soorten aardbeienyoghurt en deelt een 8/10 uit: "Deze yoghurt is gezond én de goedkoopste"

Wat eten we vandaag? Schorsene­ren: “Laat de klassieke witte saus achterwege en frituur ze eens"

Wanneer was de laatste keer dat je schorseneren op het menu zette? Of beter: wanneer was de laatste keer dat je schorseneren niét bereidde met de klassieke witte saus waarmee de groente geassocieerd wordt? Nochtans zit er veel meer in die schorseneren dan die bereiding alleen: “door de zachte smaak zijn ze heel makkelijk te combineren”, klinkt het bij Jonas en Laurence Haegeman van restaurant De Vijf Seizoenen. Ze vertellen hoe je ze makkelijk klaarmaakt en delen er een uniek receptje bij.

1 maart