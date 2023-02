GETEST. De verrassingsdoos van Too Good To Go: wat kost het, wat krijg je en wat eindigt alsnog in de vuilnisbak?

“Mensen met een te hoge choleste­rol letten beter op met de vettere yoghurt­soor­ten”: welke soort yoghurt is het gezondst?

Het yoghurtaanbod in de supermarkt kan vandaag al eens voor keuzestress zorgen. Skyr, Griekse varianten, een plantaardig alternatief of de klassiekers: aan keuze geen gebrek, maar welke yoghurt is de gezondste? Diëtiste Sanne Mouha zet alle soorten yoghurt op een rijtje, beantwoordt vijf vragen over yoghurt én deelt twee recepten.