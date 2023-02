Geroosterde worteltjes met gehakt, labneh en pitabrood

VrijdagEen tamme duif bleef heel de ochtend op het tuinhekken zitten om onvoorwaardelijk naar het geklaag over je lief te luisteren. Bij het thuiskomen ontdek je dat er nog ergens diep in de diepvries verborgen een cornetto ligt. En alsof dat nog niet genoeg geluk is, zie je bij thuiskomen dit gerecht op tafel staan!

Bereidingstijd:40 minuten (als je de labneh een dag op voorhand hebt gemaakt)

Prijs: € 4,80 per persoon

Ingrediënten voor 2 personen

200 g Griekse yoghurt

peper en zout

1 teentje look (of 1 tl lookkruiden)

8 à 12 jonge worteltjes

1 tl komijn

1 el maple syrup (of honing)

olijfolie

300 g gehakt (rund, varken of lam)

1 tl oregano

1 tl paprikapoeder

1 tl currypoeder

2 uien

50 g pijnboompitten (of andere noten)

Pitabroodjes of vers naanbrood

Zo maak je het

Begin bij voorkeur de avond ervoor met de yoghurt. Labneh maken is gelukkig heel simpel. Je neemt een theedoek of handdoek en spoelt die goed onder water uit, zodat je geen zeepsmaak krijgt. Wring hem goed uit en leg hem in een fijne zeef of vergiet. Hang het vergiet in een kom. Doe de yoghurt in de handdoek en zet een paar uur in de koelkast. Je zal zien dat je een dikke yoghurt overhoudt. Het vrijgekomen water doe je weg. Kruid met peper, zout en pers er een teentje look in uit.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de worteltjes, kruid met de komijn, peper en zout. Roer er de maple syrup (of honing) onder samen met olijfolie en leg ze op een bakplaat. Grill 20 tot 30 minuten in de oven, afhankelijk van de grootte.

Kruid het gehakt met oregano, paprikapoeder, peper, zout en currypoeder. Bak alles in een scheutje olijfolie. Snijd de ui in fijne ringen en voeg samen met de pijnboompitten toe. Bak het gehakt gedurende 7 minuten.

Dresseer de labneh op het bord, schep er het gehakt en vervolgens de worteltjes op.

Voor een vegetarische variant: dit gerecht is ook zeer lekker met geroosterde zoete aardappel of gebakken courgette of aubergine in de plek van het gehakt!

Tip: Labneh is heerlijk als lunch op een stuk krokant brood. Beleg met verse groentjes (zoals radijsjes,…)

