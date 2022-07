Geranium uit Kopenhagen uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld, The Jane en Hof van Cleve op plaats 23 en 27

Het Deense restaurant Geranium van chef-kok Rasmus Rofoed is vanavond uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld. Op de awardshow in Londen van de ‘World’s 50 Best Restaurants 2021' werd de ranglijst van de beste restaurants ter wereld live bekendgemaakt. In eigen land slaagde Peter Goossens van Hof van Cleve erin 9 plaatsen te stijgen naar plaats 27. Nick Bril schuift met The Jane voor het eerst op naar de top 50, meteen op plaats 23.

In 2019 stond Geranium nog op een vijfde plek, waar de chef in 2021 erin slaagde naar de tweede plaats te klimmen. Dat zorgde ervoor dat er niet één, maar twee Deense restaurants uit Kopenhagen in de top drie stonden, met Noma van René Redzepi op een respectievelijke eerste plaats, voor de vijfde keer op rij. Geranium beklimt die eerste plek nu voor de allereerste keer.

De lijst van de ‘World’s 50 Best Restaurants 2022' wordt samengesteld door meer dan duizend culinaire en anonieme experts van over de hele wereld. Daaronder behoren bekende food writers, recensenten, restauranthouders en kenners van het vak. Londen is dit jaar de gaststad, waar vorig jaar de ceremonie nog in eigen land in Antwerpen plaatsvond.

Top 3 ‘World’s Best Restaurants 2022' 1. Geranium, Kopenhagen, Denemarken 2. Central, Lima, Peru 3. Disfrutar, Barcelona, Spanje Belgische restaurants 23. The Jane - Antwerpen, België 27. Hof van Cleve - Kruishoutem, België

Rofoed is met zijn Geranium de opvolger van René Redzepi en Noma. Die laatste won niet alleen de editie van 2021, maar sleepte ook eerder in 2010, 2011, 2012 en 2014 deze bekroning in de wacht. Vorig jaar was het spannend toen beide Deense restaurants nog overbleven na de aankondiging van Asador Etxebarri als derde. Dit jaar neemt Geranium de fakkel officieel over, terwijl Asador doorschuift naar plaats 6.

De kans dat Rasmus Rofoed evenveel titels binnen deze lijst op zijn naam mag schrijven, is klein, want vandaag geldt een nieuwe regel van het concours dat de eindlaureaat niet meer mag deelnemen aan volgende edities. Vorig jaar was dit wél mogelijk, omdat Redzepi het concept van zijn restaurant had gewijzigd. Winnaars uit het verleden worden wel nog mee opgenomen in festiviteiten tijdens de volgende awardshow in de vorm van een ‘Hall of Fame’-gebeuren.

Hoewel Rofoed Redzepi opvolgt als chef van het beste restaurant ter wereld, was het nochtans hij die in 2016 als allereerste Deense chef drie sterren kreeg in de Michelingids. Daarmee was hij een van de allereerste Scandinavische driesterrenchefs ooit, samen met chef Esben Holmboe Bang van Maaemo in Oslo. Hij bemachtigde datzelfde jaar ook een derde ster. Ondertussen behoudt Rofoed zijn drie sterren al zeven jaar op rij, Noma kreeg daarentegen pas vorig jaar een derde ster.

Belgisch talent in de top 50

Ook België heeft culinaire toppers die erin slagen in die top 50 te geraken. Hof van Cleve (***) van Peter Goossens is niet alleen al sinds 2005 een van de weinige driesterrenrestaurants van België, hij staat ook al sinds 2006 in de top 50 of top 100 van de World’s 50 Best Restaurants. Vorig jaar steeg hij 7 plaatsen naar plek 36, dit jaar stijgt hij nog eens 9 plaatsen naar plek 27.

Nick Bril duikt voor het eerst met The Jane (**) op in de top 50 na al enkele jaren in de top 100 gestaan te hebben. The Jane neemt meteen plaats 23 in. Deze plek is een mooie bekroning voor de chef die het roer van The Jane sinds vorig jaar volledig in eigen handen nam, nadat mede-oprichter en eigenaar Sergio Herman besloot zich volledig te richten op de Sergio Herman Group.

Op 5 juli werd de top 100 al bekendgemaakt, en daar kwam Gert De Mangeleer met Hertog Jan (**) binnen op een mooie 93ste plaats. “Na zoveel maanden hard werk, voelen we ons enorm vereerd om al meteen hier te staan", klonk het bij het team.

De volledige lijst van World’s 50 Best Restaurants 2022 1. Geranium (Kopenhagen) 2. Central (Lima) 3. Disfrutar (Barcelona) 4. Diverxo (Madrid) 5. Fujol (Mexico City) 6. Asador Etxebarri (Atxondo, Spanje) 7. A casa do porco (Sao Paulo) 8. Lido 84 (Gardone Riviera) 9. Quintonil (Mexico City) 10. Le Calandre (Rubano) 11. Maido (Lima, Peru) 12. Uliassi (Senigallia) 13. Steirereck (Wenen, Oostenrijk) 14. Don Julio (Buenos Aires, Argentinië) 15. Reale (Castel Di Sangro) 16. Elkano (Getaria, Spanje) 17. Nobelhart & Schmutzic (Berlijn) 18. Alchemist (Kopenhagen) 19. Piazza Duomo (Alba) 20. Den (Tokio) 21. Mugaritz (San Sebastian) 22. Septime (Paris) 23. The Jane (Nick Bril) 24. The Chairman (Hong Kong) 25. Frantzen (Stockholm) 26. Tim Raue (Berlijn) 27. Hof van Cleve (Kruishouteom) 28. Le Clarence (Paris) 29. St. Hubertus (San Cassiano) 30. Florilège (Tokyo) 31. Arpège (Paris) 32. Mayta (Lima) 33. Atomix (New York) 34. Hisa Franko (Kobarid) 35. The Clove Club (Londen) 36. Odette (Singapore) 37. Fyn (Cape Town) 38. Jordnaer (Kopenhagen) 39. Sorn (Bangkok) 40. Schloss Schauenstein (Fürstenau) 41. La Cime (Osaka) 42. Quique Dacosta (Alicante) 43. Borago (Santiago) 44. Le Bernardin (New York City, VS) 45. Narisawa (Tokyo) 46. Belcanto (Lisbon) 47. Oteque (Rio de Janeiro) 48. Leo (Bogota) 49. Ikoyi (Londen) 50. Singlethread (Healdsburg)

Wanneer maak je kans om het beste restaurant ter wereld te worden? De belangrijkste voorwaarde, wat vroeger al eens een heikel punt kon zijn, in The World’s 50 Best-verkiezing is dat élke stemmer elk restaurant in de top minstens één keer bezocht moet hebben in de laatste 18 maanden. Ook zaken in het buitenland. “Zij moesten de datum van dat restaurantbezoek ook telkens op hun stemformulier invullen en dat kan steekproefgewijs ook door consultancybureau Deloitte gecontroleerd worden”, vertelde recensent Willem Asaert vorig jaar nog uit. “Ook de restaurantrekeningen zelf en de foto’s van de bordjes kunnen als bewijs gebruikt worden. Daarnaast gaan wij ook uit van hun gedrevenheid: elke stemgerechtigde doet dit volledig belangeloos, ze mogen zich ook nooit kenbaar maken en doen het dus uiteindelijk vanuit hun eigen passie.” Wat gebeurt er met oud-winnaars? Oud-winnaars kunnen niet meer winnen, tenzij ze ooit verhuizen en hun concept wijzigen. • elBulli, Spanje (2002, 2006, 2007, 2008, 2009), (definitief gesloten)

• The French Laundry, VS (2003, 2004)

• The Fat Duck, Engeland (2005)

• El Celler de Can Roca, Spanje (2013, 2015)

• Osteria Francescana, Italië (2016, 2018)

• Eleven Madison Park, VS (2017)

• Mirazur, Frankrijk (2019)

• Noma (2010, 2012, 2013, 2014, 2021)

