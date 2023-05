Gentse waterzooi

HLN-sommelier Sepideh proeft 15 witte wijnen onder de 10 euro en deelt één 8/10 uit: “Een heel plezante wijn, ideaal voor bij lichte gerechten”

De warme, zonnige dagen laten nog even op zich wachten, maar het aanbod aan lentewijnen in de supermarkt is er alvast wél om opgedronken te worden op ons zonnig terras. Onze huissommelier Sepideh Sedaghatnia proeft 15 witte wijnen onder de 10 euro uit de voorjaarsselectie van de supermarkten. Welke is echt lekker? En van welke blijf je liever ver weg? “Dit is een echte lente- en zomerwijn die gekoeld iedereen zal smaken.”