Geen zin in choco of suiker? 4 hartige pannenkoekenrecepten voor Maria-Lichtmis

Op Maria-Lichtmis halen we meestal onze pannenkoekenpan boven, maar dat hoeft niet alleen voor de klassieke zoetere pannenkoeken te zijn. Suiker, maple syrup of véél choco en oreokoekjes: we weten ondertussen hoe lekker deze toppings zijn. Geen zin in zoet? Probeer dan deze 4 hartige pannenkoekenrecepten van o.a. Sandra Bekkari en Loïc Van Impe eens uit.

Nadat Bake off-jurylid Herman Van Dender zijn exclusieve pannenkoekenrecept deelde met ons én maar liefst 10 kant-en-klare pannenkoeken voorproefde, is het vandaag echt zover: Maria-Lichtmis. Staat het deeg al klaar, maar heb je even geen inspiratie meer voor de toppings op je pannenkoek? Met het motto ‘alles past op een pannenkoek’ in gedachten, vallen deze vier hartige pannenkoekenrecepten zonder twijfel in de smaak.

Boekweit

Klassieke pannenkoeken maken sinds een tijdje vaak plaats voor een versie met ingrediënten die het grote publiek nog maar net leert kennen, zoals boekweit bijvoorbeeld. Het trage koolhydraat wordt vaak verwerkt in pannenkoeken om ze een tikkeltje gezonder te maken. Of dat zo blijft nadat je er een flinke klodder zure room aan toevoegt, is een andere zaak, maar één ding weten we zeker: smakelijk is het wel. Loïc Van Impe koos in dit recept voor een versie met die zure room, vergezeld door zalm. Na het recept zelf geproefd te hebben, begrijp je helemaal waarom.

Boekweitpannenkoek met zalm en zure room Volledig scherm Hartige boekweitpannenkoek van Loïc Van Impe. © Loïc: Zot van Koken Ingrediënten voor 4 personen

• 250 g boekweitmeel

• 250 ml volle melk

• 5 eieren

• suiker

• 1 sjalot

• 3 augurken

• 1 el kappertjes

• 1 handvol dille

• 1 handvol platte peterselie

• 1/2 citroen

• boter

• witte azijn

• 250 g gerookte zalm

• zure room Zo maak je het

1. Meng 250 g boekweitmeel, 250 ml melk en 250 ml water. Klop los.

2. Voeg 2 eieren, een snuifje zout en een snuifje suiker toe. Meng alles en laat even rusten.

3. Snijd 1 sjalot, 3 augurken en 1 el kappertjes fijn. Doe in een mengkom.

4. Hak een handvol peterselie en een handvol dille fijn en voeg toe.

5. Kruid af met peper en zout.

6. Breng op smaak met zeste en het sap van ½ citroen. Meng alles.

7. Bak de pannenkoeken met wat boter in de pan.

8. Breng water aan de kook in de waterkoker.

9. Doe een scheutje azijn in 3 kopjes, vul elk kopje voor 2/3 met heet water.

10. Breek in elk potje een ei en gaar gedurende 45 seconden in de microgolfoven op 900 Watt.

11. Haal de gepocheerde eitjes uit de kopjes en laat ze uitlekken op keukenpapier.

12. Maak een hartige pannenkoek met zure room, gerookte zalm, condiment en een gepocheerd ei.

13. Werk af met dille.

De gezonde ‘Fast Food’-versie

Sandra Bekkari weet als geen ander hoe ze comfortfood gezonder kan maken, zonder aan smaak of comfortgehalte in te boeten. Deze pannenkoeken met spinazie van haar hand zijn daar weer het beste bewijs van. Bloem maakt hier plaats voor volkoren speltmeel én ze slaagt er zelfs in om verborgen groene groenten in het deeg te vermengen. 300 gram groenten per dag binnenkrijgen? Daarvoor zijn deze pannenkoeken een grote hulp. Nog meer wanneer je ze afwerkt met toppings zoals rucola en zongedroogde tomaten.

Hartige pannenkoek met spinazie Volledig scherm Hartige pannenkoek met spinazie. © Sandra Bekkari / VTM Koken • Ingrediënten voor 4 personen

• 250 g plattekaas

• 2 handenvol verse groene kruiden (bieslook, dille, peterselie...)

• 0,8 rode ui

• Peper en zout

• 150 g volkoren speltmeel

• 2 handenvol verse spinazie

• 3 eieren

• 120 ml amandeldrink

• Snufje nootmuskaat

• 2 el olijfolie

• peper en zout

• 2 handenvol rucola

• 1 handvol zongedroogde tomaatjes

• 2 el pijnboompitjes



Zo maak je het

1. Maak eerst de kruidenkaas. Hak daarvoor de verse kruiden fijn. Versnipper vervolgens de rode ui heel fijn en vermeng met de plattekaas. Kruid bij met peper en zout.

2. Tijd voor het beslag: doe het volkoren speltmeel in een kom en breek er de eieren bij. Roer met een garde en voeg de amandeldrink toe.

3. Hak de spinazie fijn en voeg toe aan het beslag. Roer met een garde en kruid bij met peper en zout en een snufje nootmuskaat.

4. Verhit de olijfolie in een pan en bak pannenkoeken van het beslag.

5. Leg de pannenkoeken op een bord en werk af met rucola, zongedroogde tomaatjes en pijnboompitten.

6. Serveer ze met de kruidenkaas.

Zeg het met kaas

Ook de hartige favorieten van de redactie kunnen niet ontbreken. Geitenkaas? Lekker. Granaatappelpitjes? Lekker. Pannenkoeken? Ook lekker. Smijt die drie ingrediënten samen en je weet dus al dat het een pannenkoekenfestijn wordt om u tegen te zeggen. Geen fan van geitenkaas? Experimenteer dan gerust met feta of mozzarella.

Pannenkoeken met geitenkaas en granaatappelpitjes Volledig scherm Hartige pannenkoek met geitenkaas en granaatappel. © VTM Koken Ingrediënten voor 4 personen

1 granaatappel

½ gele courgette

1 el sesamzaad

150 g Maredsous smeerkaas met geitenkaas

50 g room

250 g tarwebloem

600 ml volle melk

1 snuifje zout

2 eitjes

1 el boter

extra boter (voor het bakken)



Zo maak je het

1. Meng de eitjes, zout, boter, bloem, en voeg de melk beetje bij beetje toe.

2. Bak de pannenkoeken in de pan, met een beetje boter.

3. Meng de Maredsous® smeerkaas met geitenkaas samen met de room.

4. Snijd de granaatappel in 2 en klop met een houten lepel op de buitenkant om ze te ontdoen van de pitjes.

5. Snijd de halve courgette in 8 reepjes in de lengte en haal de pitjes uit de courgette. Snijd de courgette daarna in blokjes.

6. Beleg de pannenkoeken met het kaasmengsel, de blokjes courgette en de granaatappelpitjes. Rol ze op en besprenkel ze met wat extra kaas en het sesamzaad.

Courgettepannenkoekjes met tomatensalsa

Opnieuw een favoriet van de redactie. Bananenpannenkoeken staan misschien wel standaard op je menu, maar heb je al eens geprobeerd eenzelfde versie met courgette te maken? De groente leent zich perfect als ingrediënt in pannenkoekendeeg en smaakt zowel bij hartige als minder hartige toppings. Maple syrup wordt in dit recept tomatensalsa, en we kunnen je al zeggen: dit recept maak je sowieso niet maar één keer. Het smaakt naar meer.

Courgettepannenkoekjes Volledig scherm Courgettepannenkoekjes. © VTM Koken Ingrediënten voor 4 personen

• 2 courgettes

• 1 grote ui

• 1 teentje knoflook

• 2 eieren

• 1 el vloeiende bloem

• 3 el melk

• 1 el fijngehakte platte peterselie

• 6 el olijfolie

• peper en zout

• 3 tomaten

• 2 el olijfolie

• 1 tl gemalen komijn

• 1 mespunt cayennepeper



Zo maak je het

1. Was de courgettes en rasp ze met de schil. Pel de ui en rasp hem. Druk het vocht zoveel mogelijk uit de groenten.

2. Pel de knoflook en snipper fijn. Klop de eieren los. Doe er de bloem en de melk bij, en blijf kloppen tot je een vloeibaar beslag hebt zonder klonters. Voeg de geraspte groenten, de knoflook en de peterselie toe. Kruid flink met peper en zout.

3. Verhit de olijfolie in een pan. Schep kleine hoopjes beslag in de pan. Laat enkele minuten bakken.

4. Draai de pannenkoekjes om en laat nog even bakken. Pel en ontpit ondertussen de tomaten. Snijd de tomaten in kleine blokjes. Meng de tomaten met de olijfolie, de komijn en de cayennepeper. Kruid eventueel bij met peper en zout.

5. Serveer de pannenkoekjes met de salsa.

