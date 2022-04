Geen koolhydraten, wel veel vetten: hoe gezond is keto écht en is het vol te houden op lange termijn?

Ex-wielrenner Nico Mattan verloor recent 15 kilo met het ketodieet . Dat dieet zit al sinds 2016 in ons land in de lift en de belangstelling voor dit eetpatroon groeit elk jaar. Wie keto eet, schrapt de koolhydraten en vervangt die door vetrijke producten zoals boter, room, vlees en avocado. Op korte termijn zie je dus wel degelijk resultaat, maar hoe gezond is keto écht?

Koolhydraten schrappen, wordt al honderden jaren gezien als een efficiënte manier om af te vallen. Amerikaanse artsen, die eigenlijk een behandeling zochten voor epilepsie, kwamen rond 1920 tot de vaststelling dat het lichaam overgaat op vetverbranding als mensen heel weinig koolhydraten eten en veel vet. Dé doorbraak van het koolhydraatarme dieet kwam in de jaren 70 met het Atkinsdieet. “Minder brood en pasta eten kan geen kwaad. Maar dat geeft niet altijd de gewenste resultaten. Zo vervallen mensen in extremen, zoals het ketogeen dieet waarbij koolhydraten totaal worden geweerd”, zegt Michaël Sels, diensthoofd dieetafdeling van het UZA.

Wat houdt het in?

De Belg eet gemiddeld 300 gram koolhydraten per dag, zoals granen, rijst, brood, pasta, maar ook bonen en linzen of producten met suiker. Net als het Atkinsdieet dat in de jaren 70 zo populair werd, start het ketogeen dieet meestal met maximum 20 gram koolhydraten per dag. Na twee weken mag je bij Atkins geleidelijk de koolhydraatinname weer opdrijven tot 100 gram per dag, zodat je ook weer eens een glas wijn of bier mag drinken. Het ketogeen dieet sluit koolhydraten categoriek en blijvend uit. Je mag wel veel vetrijke producten eten zoals als boter, room, vlees en avocado. De inname van eiwitten blijft dan weer beperkt.

Hoe werkt het?

“Wanneer je lichaam geen koolhydraten meer krijgt, zal het eerst z’n glycogeen opgebruiken”, vertelt Theo Niewold, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de KU Leuven. “In onze lever zit een glycogeen-voorraad van al snel 700 gram. De stof is aan water gebonden. Eens het glycogeen is opgebrand, verdwijnt ook het water. Dat verklaart waarom je na één dag diëten al spectaculair kan afvallen. Van zodra je weer gewoon eet, keren de kilo’s terug.”

“Vanaf de tweede ketodag schakelt je lichaam over van een glucosemetabolisme naar een vetmetabolisme”, vult Sels aan. “Je lichaam is er immers op voorzien om bij extreme schaarste te kunnen overleven. De hersenen gebruiken dan ketonen, een afvalstof van de vetverbranding, als energiebron.”

Voor wie is het positief?

“Bij epilepsiepatiënten is er een positief therapeutisch effect: ze krijgen minder aanvallen”, stelt Sels. “Alleen: nog geen 1% van de patiënten houdt dit extreem eenzijdig dieet vol. Daarnaast kunnen bepaalde groepen diabetespatiënten er baat bij hebben dat we hen in ketose brengen: door vetverbranding worden hun cellen weer gevoelig voor de insuline die ze zelf nog aanmaken.”

Wat zijn de lichamelijke risico’s?

De ketosebehandeling moet in het ziekenhuis gebeuren onder uiterst gecontroleerde omstandigheden, benadrukt Sels. “Het risico bestaat immers dat het lichaam wordt vergiftigd door een te grote opstapeling van ketonen. Ketoacidose kan ook ontstaan bij patiënten die nog niet weten dat ze diabetes hebben. Een typisch symptoom hierbij is dat hun adem dan naar appeltjes of aceton gaat ruiken. Of ze krijgen een slaperig gevoel of zelfs bewustzijnsverlies.”

Ook bij gezonde mensen loopt het soms anders dan verwacht. Theo Niewald: “Het gebeurt dat het lichaam, bij gebrek aan glucose, zijn energie uit de vertering van de spiermassa gaat halen. Dan verlies je spieren in plaats van vet. Dat wordt er niet bijverteld op voorhand natuurlijk.” Verder benadrukt Sels dat als je volkorenproducten mijdt, je lichaam onvermijdelijk vezels mist. “Ook kan er een gebrek aan vitaminen en mineralen ontstaan die je beschermen tegen ziekte. En het grootste gevaar is dat je, zodra je het ketodieet beu geraakt, toch die grote porties vlees terug gaat consumeren. Als dat rood vlees is, vergroot je risico op kanker.”

Waarom is het eetpatroon zo populair?

Sterren als Mick Jagger, Kim Kardashian en Rihanna en in ons eigen land in 2019 ook Sergio Herman zweren bij ketogeen en krijgen ruime navolging. Michäel Sels: “De boodschap dat je je calorie-inname best beperkt, slaat veel minder goed aan. Het is nu eenmaal leuker om te lezen dat je kan vermageren terwijl je toch nog veel vlees of vet eet. En tijdelijk koolhydraatarm eten kan ook werken: een radicale verandering doorvoeren is voor vele mensen makkelijker dan kleine aanpassingen aan hun vertrouwde voedingspatroon.”

