Geen kookinspiratie meer na al die feestmenu’s? Deze 5 recepten helpen je door de week

Zelfs al heb je meer dan genoeg gegeten op Kerstmis: ook doorheen de week is het belangrijk om normaal te blijven eten als anders. Sla zeker geen maaltijden over, want daar heeft je lichaam geen baat bij. Nog nood aan inspiratie omdat je even geen idee meer hebt wat nog op het menu te zetten? Jelle Beeckman, Sandra Bekkari en Piet Huysentruyt helpen je opnieuw uit de nood. Smakelijk!

Maandag: pastasalade met groene groenten, bloemkool, mozarella en yoghurtpesto van Sandra Bekkari

Volledig scherm Pasta pestosalade met groene groenten van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “Deze groene pastasalade is supergezond en lekker fris. Peultjes bevatten veel vitamines en vezels en zijn goed voor je spijsvertering. Dit is een lichte maaltijd, maar tegelijk ga je met een voldaan gevoel van tafel. Ideaal dus voor een lekkere lunch of een lichte avondmaaltijd.”

Bereidingstijd: 25 minuten

Prijs: € 4,50

Ingrediënten voor 2 personen

80 g volkoren (spelt)penne

½ kleine bloemkool

200 g erwtjes (vers of diepvries)

200 g peultjes (vers of diepvries)

125 g buffelmozzarella

Voor de yoghurtpesto

• 2 ½ el natuuryoghurt

• 1 el olijfolie

• 20 g pijnboompitten (geroosterd)

• 20 g parmezaanse kaas

• ½ teen knoflook

• 2 handenvol basilicum + extra voor de afwerking

• scheutje citroensap

Zo maak je het

Kook de (spelt)penne beetgaar in een kookpot met water en een snufje zout. Giet af en spoel onder koud water om sneller af te koelen.

Snijd de bloemkool in roosjes en stoom beetgaar.

Kook de erwtjes en de peultjes beetgaar in een kookpot met water en een snufje zout. Spoel meteen onder koud water om de groene kleur te bewaren.

Mix alle ingrediënten voor de yoghurtpesto. Kruid met zwarte peper en een snufje zout.

Serveer de pasta met de groenten, de yoghurtpesto en de mozzarella.

Werk af met extra basilicum en zwarte peper.

TIP: Varieer gerust met pastasoorten. Je kan dit gerecht ook klaarmaken met volkoren (parel)couscous, quinoa, Griekse pasta…

Dinsdag: witte kool in de oven met mosterd en spek van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Witte kool in de oven met gegrild spek van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Witte kool is heerlijk wanneer je de kool in zijn geheel laat garen in de oven. Doordat de verschillende lagen bij een witte kool dicht op elkaar drukken, stoomt de kool door het sap gaar. Superlekker en intens van smaak. Aanrader!”

Bereidingstijd: 120 minuten (inclusief oventijd)

Prijs: € 2,32

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 witte kool

• 4 dikke sneden Breydelspek (dit is spek die traag voorgegaard is in een kruidenmix)

• boter

• 4 el mosterd

• 4 el broodkruim (of panko)

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Leg de kool op een ovenplaat en plaats ze gedurende twee uur in de voorverwarmde oven. De kool zal zo garen. Let op: de kool ziet er langs de buitenkant zwart uit na zolang in de oven te liggen, dat is oké. Wanneer de kool gaar is, laat je die eerst even afkoelen. Is de kool koud? Haal dan de buitenste, zwarte bladeren eraf tot je bruine bladeren tegenkomt.

Snijd de kool daarna doormidden in acht delen. Hou de helft opzij voor een andere keer. Als je de kool 5 dagen bewaart in de koelkast, kan je die nog opnieuw gebruiken.

Bak vier stukken kool aan in boter. Kruid met peper en zout. Gril ondertussen de dikke repen Breydelspek in een pan met wat boter.

Als de kool mooi bruin gebakkeni s, besmeer je de bovenkant ervan met mosterd. Overstrooi met broodkruim of panko en zet de kool kort onder de grill zodat het broodkruim mooi goudbruin wordt.

Serveer met het gegrilde spek.

TIP: Deze bereiding kan met verschillende soorten groenten gemaakt worden. Je kan ook uien op deze manier poffen in de oven, of hetzelfde doen met rodekool of knolselder. Door de groente zo te laten garen, komt de smaak ervan helemaal tot zijn recht.

Woensdag: gegratineerde kabeljauwfilet met spitskool en saus van knolselder van Sandra Bekkari

Volledig scherm Gegratineerde kabeljauw van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Sandra: “Knolselder en spitskool zijn najaarsgroenten die perfect passen bij een gezellig gerecht, en al zeker in combinatie met wat gesmolten kaas. Hier combineer ik ze met een all rounder: kabeljauw. Deze vis is licht en bijzonder smaakvol. Dat wordt genieten!”

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 4 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 teentje knoflook

• ½ knolselder

• 250 ml + 150 ml plantaardige melk/drink

• 1 sjalotje

• 1 kleine spitskool

• snufje nootmuskaat

• 300 g kabeljauwfilet

• scheutje citroensap

• 50 g gratinkaas

• 2 handvol bladpeterselie

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C met de grillstand aan.

Pers de knoflook. Schil de knolselder en snijd in kleine stukjes.

Stoof de knoflook en de knolselder aan in olijfolie. Voeg zo’n 250 ml plantaardige melk/drink toe tot de knolselder onderstaat en laat sudderen tot de stukjes knolselder gaar zijn (ongeveer 12 minuten).

Snijd het sjalotje fijn. Hak de spitskool in dunne reepjes.

Stoof de sjalot aan in olijfolie, voeg de spitskool toe en roerbak tot de spitskool beetgaar is. Kruid met peper, nootmuskaat en zout.

Doe de spitskool in een ovenschaal, schik de stukken vis erop. Besprenkel met een deel van het citroensap, kruid met peper en zout.

Mix de knolselder met het kookvocht, een extra scheut haverdrink, de rest van het citroensap en de helft van de gratinkaas tot een gladde saus. Kruid met peper, nootmuskaat en zout.

Overgiet de vis met de saus en werk af met de rest van de kaas. Zet een kwartier in de voorverwarmde oven.

Hak de bladpeterselie fijn en gebruik voor de afwerking.

TIP: Probeer eens lengfilet in de plaats van kabeljauw.

Donderdag: onglet met saus van sjalotten van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Kraaiebiefstuk van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Met een biefstuk kan je nooit iets fout doen! ‘Kraaie’ is het West-Vlaams woord voor ‘Onglet’, ook wel gekend als longhaas. Heerlijk met sjalotten.”

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 4,32

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 kg onglet of dikke kraai

• 8 sjalotten

• boter

• koude boterklontjes

• 1 eetlepel suiker

• 4 el rodewijnazijn

• 1 dl water

• 1 dl rode wijn

•1 kl rundsbouillon

• peper en zout

• platte peterselie

Zo maak je het

Pel en snijd de sjalotten fijn in de lengte. Stoof ze zacht aan in wat boter. Bestrooi met suiker en blus met rodeawijnazijn, water en rode wijn. Voeg de bouillon toe en laat alles voor de helft inkoken. Werk op met koude boterklontjes.

Bak of gril de biefstukken in boter in een pan. Bak de steak op basis van je eigen voorkeur (bleu twee minuten aan elke kant, saignant drie minuten aan elke kant , à point vier minuten aan elke kant, bien cuit zeven minuten aan elke kant).

Serveer met de saus van sjalotten en wat platte peterselie. Heerlijk met frietjes of puree!

TIP: Een biefstuk bak je best in een kleefpan. Dan kan je alle ‘aanbaksels’ gebruiken voor de saus. Wat het bakken betreft, bak je het vlees beter in échte boter om meer smaak in de steak te verkrijgen.

Vrijdag: ovenschotel met marshmallows, rood fruit, witte chocolade en koekjes van Jelle Beeckman

Volledig scherm Marshmallowschotel van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Jelle: “Dit dessertje is ideaal om te delen. Oké, misschien eet ik dit wel helemaal alleen op in de zetel, maar deze marshmallows stralen zo’n grote comfortfoodgehalte uit dat ik er onlangs over droomde. Toen ik wakker werd, was mijn kussen op. Ik kan je dus garanderen: smullen zal je. Al smaken die echte marshmallows toch net een tikkeltje beter dan dat kussen.”

Bereidingstijd: 10 minuten

Prijs: € 1,79 (voor 1 ovenschotel)

Ingrediënten voor 1 ovenschotel

• 3 el room

• marshmallows (genoeg om bakje vol te leggen)

• 1 reep witte chocolade

• 100 g frambozen

• een paar blaadjes munt

• koekjes om mee te doppen

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Vul de ovenschotel met de room. Leg daarbovenop de marshmallows en rasp er wat witte chocolade over.

Schuif ongeveer 5 minuten in een oven van 200 °C tot de bovenste laag van de marshmallows er mooi bruin uitziet.

Werk af met frambozen en fijngehakte munt. Serveer met koekjes om te doppen

TIP: Dit is een ideaal en snel dessert om te delen. Werk af met extra chocolade of fruit en zet bij voorkeur op een warm element in het midden van de tafel, zodat ze lekker warm blijven.

