Geen intermittent fasting, wél 40 dagen vasten voor Pasen: wat schrappen de HLN-lezers? “Het helpt echt om achteraf ook minder te snoepen”

Pizza en quiche werden vorig jaar 23 procent duurder in ons land

Pizza en quiche zijn vorig jaar in België ruim een vijfde duurder geworden, meldt het Europese statistiekbureau. Voor heel de EU was de stijging 16 procent. Maar in Italië zelf viel de prijsstijging nog mee. Daar bleef die net onder de 10 procent.